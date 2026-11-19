Auf der einen Seite freut sich Volkswagen (als Konzern) über die hohe Nachfrage nach den günstigen Elektroautos (VW ID Polo, Cupra Raval und Co.), aber es gibt auch immer mehr Kritik, denn die Lieferzeiten liegen teilweise bei über einem Jahr.

Der Konzern wurde von der hohen Nachfrage überrascht, man war „möglicherweise zu konservativ mit (der) Planung“, so Oliver Blume im NDR. Doch man sei gerade dabei die „Fabriken hochzufahren“ und will in „absehbarer Zeit“ wieder normale Lieferzeiten (laut VW-Chef sind das ca. drei bis vier Monate) anbieten können.

Eine Sache sollte man bei solchen Aussagen bedenken: Der VW-Konzern verdient nicht viel Geld mit diesen Autos und kalkuliert die Menge mit Blick auf die CO₂-Regelung sicher genau ein. Es würde mich also nicht wundern, wenn man die Menge für 2026 und 2027 genau kalkuliert hat und sich die Lage erst 2028 entspannt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗