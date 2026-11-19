Volkswagen reagiert auf hohe Nachfrage nach günstigen Elektroautos
Auf der einen Seite freut sich Volkswagen (als Konzern) über die hohe Nachfrage nach den günstigen Elektroautos (VW ID Polo, Cupra Raval und Co.), aber es gibt auch immer mehr Kritik, denn die Lieferzeiten liegen teilweise bei über einem Jahr.
Der Konzern wurde von der hohen Nachfrage überrascht, man war „möglicherweise zu konservativ mit (der) Planung“, so Oliver Blume im NDR. Doch man sei gerade dabei die „Fabriken hochzufahren“ und will in „absehbarer Zeit“ wieder normale Lieferzeiten (laut VW-Chef sind das ca. drei bis vier Monate) anbieten können.
Eine Sache sollte man bei solchen Aussagen bedenken: Der VW-Konzern verdient nicht viel Geld mit diesen Autos und kalkuliert die Menge mit Blick auf die CO₂-Regelung sicher genau ein. Es würde mich also nicht wundern, wenn man die Menge für 2026 und 2027 genau kalkuliert hat und sich die Lage erst 2028 entspannt.
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Erst verknappt man das Angebot und dann wundert man sich über den steigenden Marktanteil chinesischer E-Autos.
Das Bild passt prima: Standbild eines Autos, aber die Unschärfe bei den Rädern/Felgen täuscht Bewegung dort vor, wo sich definitiv nichts bewegt. Gut übertragbar auf den ganzen Konzern.
Kaum Marge = kaum Produktion.
Interessant wäre, wie stark sich die Marge verbessert, wenn man z. B. doppelt so viele Autos baut und verkauft – Stichwort Skalierung. Dieses ganze „Autobauer verdient so und so viel Euro pro Auto“ ist generell sehr sehr wenig aussagekräftig, finde ich – am Anfang investiert man Geld in Entwicklung, Tests, Aufbau der Fabriken, Marketing etc. – und irgendwann steht das und der Verkauf geht los. Wenn man also das erste Auto verkauft hat, führt dieses eine Auto zu 2 Milliarden Verlust, und wenn man dann 10 Autos verkauft hat, sind es nur noch 200 Millionen Verlust „pro Auto“…?