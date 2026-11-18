Überraschende Wendung: Volkswagen setzt auf Google im Auto
Eigentlich wollte Volkswagen mal ein eigenes OS entwickeln, welches Android als Basis nutzt, nicht Android Automotive, sondern einfach nur Android, was man für die eigenen Bedürfnisse anpasst. Doch dann änderte sich der Plan und man nutzte weiterhin eigene Software. Die nicht so gut ankam, daher schwenkte man um.
Seit einer Weile kommt Android Automotive bei einigen Modellen der VW-Marken zum Einsatz, allerdings ohne Google, sprich Android Automotive Open Source (AAOS). Um die Software und Apps kümmerte sich bisher Cariad. Was aber den Nachteil mitbrachte, dass die Apps von Google in den Autos (nicht alle) fehlten.
VW Golf ab Herbst 2027 mit Google
Doch die hauseigene Entwicklung und die Pflege eines Stores ist aufwändig und nicht günstig und daher scheint man umzuschwenken. Ab Herbst 2027 kommen die „Google Automotive Services“ auch bei VW zum Einsatz, beginnend mit dem Golf, wie ein Sprecher des Konzerns gegenüber dem Handelsblatt bestätigt hat.
Das bedeutet, dass man auf die volle Auswahl des Google Play Store zugreifen kann und Google Maps das neue Navi wird. Der VW-Konzern schraubt damit vor allem die Rolle von Cariad immer weiter zurück und setzt wieder stärker auf die Drittanbieter. Was ich im Falle von Android Automotive aber klar besser finde.
Konkrete Details und eine Ankündigung von VW selbst stehen noch aus, aber die neue Software mit Google wird sicher nach und nach in alle Modelle wandern, auch in die vollelektrische ID-Reihe. Damit habe ich nicht gerechnet, immerhin hat VW immer wieder betont, dass man es auch ohne Google im Auto schaffen möchte.
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Mich würde echt mal interessieren, wie viele Leute bei Google hinter Android Auto stehen. Cariad hatte ja quasi unlimited Ressourcen und hat es nicht gepackt. Da werden bei Google doch wahrscheinlich mehr Sales Leute arbeiten, die die OEMs umgarnen, als Entwickler.
So oder so, insgesamt ein Armutszeugnis, dass man das nicht gepackt hat.
Google hat zwei Vorteile: Ein Team arbeitet sowieso an Android Auto, sie haben viele Jahre sehr viel Erfahrung damit und die Entwickler kommen direkt auf sie mit ihren Apps zu. Ein VW muss das alle selbst entwickeln, selbst hosten und dann Unternehmen wie Spotify anschreiben und hoffen, dass sie ihre App im hauseigenen Store anbieten. Dann noch ein Navi entwickeln, eine App für Dienst X, eine für Y, das frisst Zeit und Geld.
Aber Google hat auch mehr Ressourcen als ein Volkswagen 😄
Wäre schön, wenn auch die „älteren Autos“ per Update das bekommen würden. Wird aber nicht passieren, aber sei es drum, erwarten tue ich das ohnehin nicht.
Unabhängig von der Erwartungshaltung an VW, kann man den Wechsel des ganzen Systems unter der Haube nicht wirklich als kostenfreies Update verlangen. Dieses Management-Strategie-Desaster kann man so nicht ausgleichen.
Abgesehen davon, wird VW auch einen Haufen Kunden haben, die nicht möchten, dass ihr Auto morgen plötzlich anders aussieht und funktioniert.
Wieso sollte das Auto plötzlich anders aussehen?
Es wird neue Hardware benötigt, das kommt nicht auf alte Modelle.
Das ist wirklich mal ein kleiner Wow-Moment, aber letztlich auch nachvollziehbar durch den ganzen Kostendruck. Und nur weil der Volkswagen-Konzern bzw. einige Markten jetzt doch auf das komplette Android-Paket setzen, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht parallel die ursprünglichen Pläne mit reduzierter Mannschaft weiterverfolgen kann. Nur wäre so erstmal der ganz große Druck weg, unbedingt zu einem Stichtag fertig zu werden, auf Teufel komm raus.
Ich hoffe doch sehr, dass sich das positiv auf den Konzern auswirkt – klar, Cariad wird abkotzen, aber unterm Strich die aktuell eindeutig bessere Variante.