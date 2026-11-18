Eigentlich wollte Volkswagen mal ein eigenes OS entwickeln, welches Android als Basis nutzt, nicht Android Automotive, sondern einfach nur Android, was man für die eigenen Bedürfnisse anpasst. Doch dann änderte sich der Plan und man nutzte weiterhin eigene Software. Die nicht so gut ankam, daher schwenkte man um.

Seit einer Weile kommt Android Automotive bei einigen Modellen der VW-Marken zum Einsatz, allerdings ohne Google, sprich Android Automotive Open Source (AAOS). Um die Software und Apps kümmerte sich bisher Cariad. Was aber den Nachteil mitbrachte, dass die Apps von Google in den Autos (nicht alle) fehlten.

VW Golf ab Herbst 2027 mit Google

Doch die hauseigene Entwicklung und die Pflege eines Stores ist aufwändig und nicht günstig und daher scheint man umzuschwenken. Ab Herbst 2027 kommen die „Google Automotive Services“ auch bei VW zum Einsatz, beginnend mit dem Golf, wie ein Sprecher des Konzerns gegenüber dem Handelsblatt bestätigt hat.

Das bedeutet, dass man auf die volle Auswahl des Google Play Store zugreifen kann und Google Maps das neue Navi wird. Der VW-Konzern schraubt damit vor allem die Rolle von Cariad immer weiter zurück und setzt wieder stärker auf die Drittanbieter. Was ich im Falle von Android Automotive aber klar besser finde.

Konkrete Details und eine Ankündigung von VW selbst stehen noch aus, aber die neue Software mit Google wird sicher nach und nach in alle Modelle wandern, auch in die vollelektrische ID-Reihe. Damit habe ich nicht gerechnet, immerhin hat VW immer wieder betont, dass man es auch ohne Google im Auto schaffen möchte.

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