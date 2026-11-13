Mobilität

Volkswagen startet wohl am Montag mit dem Personalabbau

Oliver Schwuchow
Von
Bild: Volkswagen

Der Druck bei Volkswagen scheint zu steigen, wie die Wolfsburger Nachrichten in einer exklusiven Meldung berichten. Der VW-Konzern wird noch in diesem Jahr mit Aufhebungsverträgen für Beschäftigte starten und plant eine Sonderprämie ein.

Wer schnell ist, der kann zusätzlich 55.000 Euro mitnehmen, wie ein internes Papier zeigt. Doch das Angebot ist begrenzt und man muss schnell handeln. Laut Quelle sei damit gerechnet worden, aber erst 2027. VW hat es bisher nicht kommentiert.

Das Manager Magazin berichtet ebenfalls über diesen Schritt, dort hat man auch gehört, dass es schon am Montag losgeht. Bis 2030 will Volkswagen bis zu 50.000 Stellen abbauen, das ist also nur der Anfang und weitere Offensiven werden folgen.

Mobilität · 13. November 2026

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