Das Interesse an der IAA 2027 ist schon jetzt groß, sehr groß, wie man offiziell verraten hat. Die Automesse wird nächstes Jahr vermutlich noch größer als 2025 sein und wir werden eine große Offensive an neuen Modellen der Marken sehen.

Vor allem die Marken aus China werden das Event, welches am 7. September für normale Besucher öffnet, dominieren. 18 Marken haben sich bisher angemeldet, darunter SAIC (MG Motor), Geely, Xpeng, BYD, Leapmotor, Aito, Avatr und Zeekr.

Alle Augen auf Xiaomi gerichtet

Doch der große Star der Show könnte Xiaomi sein, die 2027 mit Elektroautos in Deutschland starten wollen und bei denen wir davon ausgehen, dass man sich die größte deutsche Automesse für die entsprechenden Details ausgesucht hat.

Natürlich sind auch die deutschen Hersteller dabei, wie VW, Audi, Mercedes und BMW, bei Stellantis hat sich bisher nur Opel angemeldet. Messen sind teuer, BMW war auch nicht in Paris dabei, das Geld wird Stellantis vermutlich eher sparen.

Bisher gibt es noch keine Details zu den geplanten Ankündigungen, ein Highlight kennen wir aber schon, denn Volkswagen wird dort den VW ID Up zeigen. Weitere Ankündigungen werden aber eher erst im Frühjahr und Sommer bekannt gegeben.

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