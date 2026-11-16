tado° Black Friday 2026: Smarte Thermostate mit bis zu 52 % Rabatt

Der Smart-Home-Anbieter tado° reduziert zum Black Friday zahlreiche Heizkörper- und Raumthermostate um bis zu 52 Prozent.

Die Aktion läuft vom 16. bis zum 30. November 2026 bei Amazon. Besonders interessant sind die smarten Heizkörperthermostate X ab 54,99 Euro sowie verschiedene Starter Kits für mehrere Räume. Auch die im September vorgestellte zweite Generation ist erstmals bei dieser Aktion dabei.

tado° Black Friday: Die wichtigsten Angebote im Überblick

Die höchsten Rabatte gibt es bei den bisherigen Thermostaten der X-Serie. Das Smarte Thermostat X kostet beispielsweise 64,99 Euro statt 134,99 Euro UVP. Das entspricht einem Nachlass von 52 Prozent.

Weitere Angebote für die Heizungssteuerung:

Wer eine Fußbodenheizung steuern möchte, bekommt das Starter Kit für Fußbodenheizung und Boiler für 106,45 Euro statt 199,99 Euro. Das Starter Kit mit zwei smarten Thermostaten kostet 174,98 Euro statt 334,98 Euro.

Auch die zweite Generation ist reduziert

Das im September vorgestellte weiße Smarte Thermostat X der zweiten Generation fällt durch seine besonders flache Bauweise auf. Die Rabatte sind hier allerdings etwas kleiner.

Zusätzlich ist die smarte Klimaanlagensteuerung V3+ mit Standfuß für 64,99 Euro statt 114,99 Euro erhältlich.

Energie sparen mit tado°: Nicht alle Funktionen sind kostenlos

Tado° wirbt damit, dass seine Kunden durch Funktionen wie intelligente Heizpläne durchschnittlich 22 Prozent Energie einsparen. Das ist allerdings eine Herstellerangabe und keine Garantie für die eigene Heizkostenabrechnung.

Zusätzliche Automatisierungen bietet der kostenpflichtige Dienst AI Assist für 3,99 Euro monatlich. Dazu gehören eine KI-gesteuerte Fenster-Offen-Erkennung, ortsabhängige Heizungssteuerung und ein laut tado° TÜV-zertifizierter hydraulischer Abgleich.

Gerade bei den hohen Rabatten lohnt sich der Blick auf die Details: Die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweilige UVP, nicht auf bisherige Straßenpreise. Und wer die erweiterten Funktionen dauerhaft nutzen möchte, sollte die laufenden Abo-Kosten gleich mit einrechnen.

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