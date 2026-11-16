Schnäppchen

tado° Black Friday 2026: Smarte Thermostate mit bis zu 52 % Rabatt

René Hesse
Von

Der Smart-Home-Anbieter tado° reduziert zum Black Friday zahlreiche Heizkörper- und Raumthermostate um bis zu 52 Prozent.

Die Aktion läuft vom 16. bis zum 30. November 2026 bei Amazon. Besonders interessant sind die smarten Heizkörperthermostate X ab 54,99 Euro sowie verschiedene Starter Kits für mehrere Räume. Auch die im September vorgestellte zweite Generation ist erstmals bei dieser Aktion dabei.

tado° Black Friday: Die wichtigsten Angebote im Überblick

Die höchsten Rabatte gibt es bei den bisherigen Thermostaten der X-Serie. Das Smarte Thermostat X kostet beispielsweise 64,99 Euro statt 134,99 Euro UVP. Das entspricht einem Nachlass von 52 Prozent.

Weitere Angebote für die Heizungssteuerung:

Wer eine Fußbodenheizung steuern möchte, bekommt das Starter Kit für Fußbodenheizung und Boiler für 106,45 Euro statt 199,99 Euro. Das Starter Kit mit zwei smarten Thermostaten kostet 174,98 Euro statt 334,98 Euro.

Auch die zweite Generation ist reduziert

Das im September vorgestellte weiße Smarte Thermostat X der zweiten Generation fällt durch seine besonders flache Bauweise auf. Die Rabatte sind hier allerdings etwas kleiner.

Zusätzlich ist die smarte Klimaanlagensteuerung V3+ mit Standfuß für 64,99 Euro statt 114,99 Euro erhältlich.

Energie sparen mit tado°: Nicht alle Funktionen sind kostenlos

Tado° wirbt damit, dass seine Kunden durch Funktionen wie intelligente Heizpläne durchschnittlich 22 Prozent Energie einsparen. Das ist allerdings eine Herstellerangabe und keine Garantie für die eigene Heizkostenabrechnung.

Zusätzliche Automatisierungen bietet der kostenpflichtige Dienst AI Assist für 3,99 Euro monatlich. Dazu gehören eine KI-gesteuerte Fenster-Offen-Erkennung, ortsabhängige Heizungssteuerung und ein laut tado° TÜV-zertifizierter hydraulischer Abgleich.

Gerade bei den hohen Rabatten lohnt sich der Blick auf die Details: Die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweilige UVP, nicht auf bisherige Straßenpreise. Und wer die erweiterten Funktionen dauerhaft nutzen möchte, sollte die laufenden Abo-Kosten gleich mit einrechnen.

Tarife · 16. November 2026

100 GB für 9,99 Euro: klarmobil startet seine Black Week

Der Mobilfunkanbieter klarmobil startet seine Black Week mit neuen 5G-Tarifen im Vodafone-Netz ab 9,99 Euro monatlich. Im Rahmen der Aktion … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Amazon: Künstliche Weihnachtsbäume für 1 Euro am 1. und 8. Dezember
16.11.26 · Handel
freenet Black Week: 5G-Tarife in drei Netzen mit Gutschein ohne Anschlussgebühr
16.11.26 · Tarife
Tineco CARPET ONE Spot DualHeat startet für 249 Euro
14.11.26 · Smart Home
100 GB für 9,99 Euro: klarmobil startet seine Black Week
16.11.26 · Tarife
Homematic IP: Hydraulischer Abgleich nach BAFA- und KfW-Vorgaben zertifiziert
14.11.26 · Smart Home
Tesla wächst um 206 Prozent, doch VW verkauft mehr Elektroautos
16.11.26 · Mobilität
Samsung Galaxy S27 Ultra: Neues Design ist „zu 100 Prozent sicher“
16.11.26 · Smartphones
Alexa für Shopping: Amazon startet KI-Einkaufsberater für alle
12.11.26 · Dienste
GTA 6 ab heute bei Kaufland im Angebot
16.11.26 · Schnäppchen
Sonos kündigt „viele“ neue Produkte für 2027 an
12.11.26 · Audio
Du bist hier: Deal · tado
mobiFlip / Schnäppchen / tado° Black Friday 2026: Smarte Thermostate mit bis zu 52 % Rabatt