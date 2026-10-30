WhatsApp bessert bei Gruppenchats nach

Meta hat heute neue Funktionen für die Gruppenchats in WhatsApp angekündigt, eine der wichtigsten Funktionen des Messengers. Vier neue Optionen für Gruppen werden verteilt, man kann Nachrichten jetzt zum Beispiel dauerhaft fixieren.

Doch auch beim Teilen des Nachrichtenverlaufs gibt es eine Änderung, man kann die Nachrichten besser filtern und es gibt Gruppenstatusmeldungen. Eine kleine Übersicht gibt es im folgenden Bild und danach folgt die ausführliche Erklärung.

Nachrichten länger fixieren: Du kannst wichtige Nachrichten jetzt dauerhaft fixieren, wenn du kein vorab festgelegtes Zeitlimit wünschst.

Du kannst wichtige Nachrichten jetzt dauerhaft fixieren, wenn du kein vorab festgelegtes Zeitlimit wünschst. Nachrichtenverlauf senden, nachdem jemand einer Gruppe beigetreten ist: Anfang dieses Jahres haben wir es ermöglicht, neuen Mitgliedern den Nachrichtenverlauf zu senden, damit sie auf dem Laufenden sind. Wenn du jemanden einer Gruppe hinzufügst, kannst du mit einem Schalter aktivieren oder deaktivieren, ob die letzten Nachrichten an die Person gesendet werden sollen. Jetzt kannst du Personen auch rückwirkend aktuelle Nachrichten senden, nachdem sie einer Gruppe beigetreten sind. Tippe einfach auf ihren Namen im Chat. Diese Nachrichten bleiben Ende-zu-Ende-verschlüsselt, genau wie alle deine persönlichen Chats.

Anfang dieses Jahres haben wir es ermöglicht, neuen Mitgliedern den Nachrichtenverlauf zu senden, damit sie auf dem Laufenden sind. Wenn du jemanden einer Gruppe hinzufügst, kannst du mit einem Schalter aktivieren oder deaktivieren, ob die letzten Nachrichten an die Person gesendet werden sollen. Jetzt kannst du Personen auch rückwirkend aktuelle Nachrichten senden, nachdem sie einer Gruppe beigetreten sind. Tippe einfach auf ihren Namen im Chat. Diese Nachrichten bleiben Ende-zu-Ende-verschlüsselt, genau wie alle deine persönlichen Chats. Teile einen Gruppenstatus mit deinen Gruppenmitgliedern: Teile die richtigen Momente mit den richtigen Personen – denn was im Chat des Laufclubs passiert, gehört vielleicht nicht in den Familienchat. Mit Gruppenstatusmeldungen kannst du ganz einfach lockere Updates mit bestimmten Gruppen teilen. Alle in der Gruppe können die Statusmeldungen sehen, darauf reagieren und ihre eigenen Statusmeldungen hinzufügen. Genau wie bei herkömmlichen Statusmeldungen verschwinden auch diese nach 24 Stunden.

Teile die richtigen Momente mit den richtigen Personen – denn was im Chat des Laufclubs passiert, gehört vielleicht nicht in den Familienchat. Mit Gruppenstatusmeldungen kannst du ganz einfach lockere Updates mit bestimmten Gruppen teilen. Alle in der Gruppe können die Statusmeldungen sehen, darauf reagieren und ihre eigenen Statusmeldungen hinzufügen. Genau wie bei herkömmlichen Statusmeldungen verschwinden auch diese nach 24 Stunden. Nach Erwähnungen und Antworten filtern: Dieser neue Chatfilter zeigt dir alle ungelesenen Gruppenunterhaltungen, in denen du entweder erwähnt wurdest oder eine direkte Antwort erhalten hast. Dazu gehören auch @alle-Nachrichten, sodass du schnell alle Chats durchsehen kannst, die für dich am relevantesten sind.

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