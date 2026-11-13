Social

Whoop startet soziales Netzwerk für Sportler

Oliver Schwuchow
Von

Whoop Humans ist eine neue App für Besitzer eines Whoop-Bands, in der man sich mit anderen Sportlern austauschen und Inhalte teilen kann. Wie den Besuch im Gym oder ein Bild von einem Lauf. Diese „Stories“ kann man dann mit Daten von Whoop versehen, wie dem durchschnittlichen Puls oder Wert der Erholung.

Der Name sei ganz bewusst so gewählt worden, denn es soll ein Netzwerk für echte Menschen sein und keine KI und keine Bots beinhalten. In Whoop Humans kann man Freunden und Familie folgen, aber auch neue Personen hinzufügen. Ich vermute, dass da auch einige „Whoop-Influencer“ auf der Plattform aktiv sind.

Grundsätzlich eine gute Idee, denn sowas bindet Nutzer an Whoop, ich finde es auch immer wieder interessant, wenn wir in der Familie die Fitnessdaten anderer Personen (viele tragen eine Apple Watch) sehen. Das reicht mir dann aber auch schon, ein reines Social Network nur für Sport wäre für mich viel zu langweilig.

Mobilität · 12. November 2026

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