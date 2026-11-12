Mobilität

Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Das Model S ist Geschichte, wie auch das Model X, auch der Cybertruck wurde jetzt einkassiert und ich gehe nicht davon aus, dass der Roadster eine Rolle bei Tesla spielen wird. Der Fokus liegt auf den Bestsellern und der autonomen Zukunft.

Und da wird das Cybercab eine entscheidende Rolle spielen, mit dem Tesla noch im November in Deutschland auf Tour geht. Vier Termine sind schon bald eingeplant:

  • Düsseldorf: 20.11. und 21.11.
  • Hamburg: 27.11. und 28.11.
  • Berlin: 4.12. bis 6.12.
  • München: 11.12. und 12.12.

Das bedeutet nicht, dass das Cybercab bald bei uns startet (es ist ja noch nicht einmal in den USA erhältlich) und auch nicht, dass es das neue Modell für das Werk in Grünheide ist. Das bedeutet noch nicht einmal, dass es eine große Zukunft hat, denn der Cybertruck ging damals auch in Deutschland auf Tour und scheiterte.

Es ist am Ende aber Werbung, Tesla betreibt kein klassisches Marketing und will lieber eine weit entfernte Zukunft zeigen, über die Fans der Marke vor Ort intensiv berichten. Doch wer daran teilnehmen will, der bekommt mehr Details bei Tesla.

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  1. Hans Wurst 🌟
    sagt am

    Uff, krasser Clickbait…

    Antworten
  2. Commander Cat 🏅
    sagt am

    Tesla zeigt Cybercab in Europa

    „Entdecken Sie das Cybercab aus nächster Nähe, machen Sie Fotos und erkunden Sie das Design, das die Zukunft des autonomen Personentransports eingeleitet hat.

    Kommen Sie vorbei und gehören Sie zu den Ersten, die es in Ihrer Stadt sehen.“

    Anmeldungen unter dem Link: …

    Das hätte der Artikel sein können.

    Antworten
  3. Dennis 🏆
    sagt am

    Versteht nicht was da nun angeblich nicht gezeigt werden soll?

    Schöne paradoxische News 🤣

    Antworten

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