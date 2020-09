Wiko View 5 (Plus): Einsteiger-Smartphones offiziell vorgestellt

Die französische Marke Wiko hat zur IFA 2020 das neue Wiko View 5 und Wiko View 5 Plus vorgestellt. Überzeugen sollen die Smartphones unter anderem mit einem großen 5.000 mAh Akku.

Der französische Hersteller Wiko möchte sich auch zukünftig vor allem auf das Einsteiger-Segment konzentrieren. Dort platziert man als eigene Top-Modelle ab sofort das Wiko View 5 und Wiko View 5 Plus. Trotz der unterschiedlichen Bezeichnung existieren aber nur wenige Unterschiede zwischen den beiden Geräten.

So sind die neuen Smartphones der Wiko View 5-Serie beide mit einem 6,55 Zoll großen Punch-Hole-Display mit einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln ausgestattet. Während das Wiko View 5 auf einen MediaTek Helio A25 und 3 GB RAM setzt, ist im Wiko View 5 Plus ein MediaTek Helio P35 nebst 4 GB Arbeitsspeicher verbaut. Zudem fällt hier auch der interne Speicher mit einer Kapazität von 128 GB doppelt so groß aus wie im kleinen Modell. Stets ist allerdings eine Erweiterung per microSD-Karte möglich.

Gemein haben die beiden neuen Wiko-Smartphones eine Quad-Kamera, die auf einem 48-Megapixel-Hauptsensor basiert. Dazu gibt es noch drei Linsen mit 8, 5 und 2 Megapixeln, die für Weitwinkel- und Makroaufnahmen sowie Tiefeninformationen eingesetzt werden. Die Frontkamera löst des Weiteren mit 8 Megapixeln auf und sitzt oben rechts im Display.

Bis zu 3,5 Tage Akkulaufzeit

Wie die meisten aktuellen Einsteiger-Smartphones zeichnen sich auch das Wiko View 5 und Wiko View 5 Plus mit einem großen 5.000 mAh Akku aus. Dieser soll laut Hersteller bis zu 3,5 Tage Akkulaufzeit bieten. Zu guter Letzt ist noch Android 10 als Betriebssystem vorinstalliert.

Das Wiko View 5 und Wiko View 5 Plus werden in Deutschland ab dem 10. September erhältlich sein. Schon jetzt können die Smartphones zu Preisen von 169,99 Euro bzw. 199,99 Euro vorbestellt werden.

