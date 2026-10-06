Schnäppchen

XGIMI startet große Rabattaktion für 4K-Projektoren

René Hesse
Von

Der Hersteller XGIMI reduziert zum Prime Day zahlreiche Projektoren und gewährt dabei Rabatte von bis zu 900 Euro.

Die Angebote gelten am 6. und 7. Oktober 2026. Besonders stark fällt die Ersparnis beim AURA 2 aus. Der Projektor kostet 1.999 statt 2.899 Euro. Auch der HORIZON Ultra sinkt von 1.799 auf 1.099 Euro.

Bei den neueren Modellen kostet der HORIZON 20 Max 2.249 statt 2.999 Euro. Der HORIZON 20 ist für 1.399 statt 1.699 Euro erhältlich.

XGIMI-Beamer im Prime-Day-Angebot

Zu den auffälligsten Angeboten gehören:

Der TITAN Noir kombiniert laut XGIMI 4K-Auflösung mit RGB-Triple-Laser-Technik, 4.800 ISO-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 7.000:1. Die HORIZON-20-Serie bietet unter anderem Dolby Vision, IMAX Enhanced und Google TV.

Ich finde vor allem die Preisnachlässe beim AURA 2 und HORIZON Ultra interessant. Wer ohnehin einen größeren Heimkino-Beamer sucht, bekommt während der zweitägigen Aktion einige Modelle deutlich unter ihrem regulären Preis. Erwähnt sei allerdings, dass auch die XGIMI-Konkurrenz gerade hohe Rabatte bietet.

Zu allen XGIMI-Angeboten →

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