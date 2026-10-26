Der Möbelhändler XXXLutz steigt ins Stromgeschäft ein und bietet ab dem 2. November 2026 einen eigenen Ökostromtarif namens X-POWR an.

Dafür arbeitet das Unternehmen mit dem Energieversorger MAXENERGY zusammen, der die eigentliche Stromversorgung und die Abwicklung des Anbieterwechsels übernimmt. XXXLutz erweitert damit sein bisheriges Geschäft rund um Möbel, Küchen und Haushaltsgeräte um einen weiteren Bereich.

XXXLutz X-POWR: Ökostrom mit zwölf Monaten Preisgarantie

Der neue Tarif richtet sich an Privathaushalte und soll ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen liefern. Einen einheitlichen Strompreis nennt XXXLutz bislang nicht. Die Kosten werden individuell anhand der Postleitzahl und des Verbrauchs berechnet.

Die wichtigsten Eckdaten des neuen Stromtarifs:

100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen

Zwölf Monate Preisgarantie

Individuelle Preise je nach Wohnort und Verbrauch

Onlineabschluss über xpowr.de

Anbieterwechsel und Kündigung über MAXENERGY

Der Vertragsabschluss erfolgt vollständig digital. Interessenten können ihre Postleitzahl und Verbrauchsdaten eingeben oder alternativ ihre letzte Jahresabrechnung hochladen. MAXENERGY kümmert sich anschließend um die Kündigung beim bisherigen Versorger und die Anmeldung beim Netzbetreiber.

Hinter dem technischen Konzept steht außerdem das Wiener Unternehmen backbone.one. Dessen Plattform soll die Energieversorgung mit weiteren Angeboten rund um das Zuhause verbinden. X-POWR gehört zugleich zur Nachhaltigkeitsinitiative „XXXL for tomorrow“.

MAXENERGY ist seit 2008 auf dem Energiemarkt tätig und versorgt nach eigenen Angaben mehr als 150.000 Privat- und Gewerbekunden mit Strom und Gas.

Weitere Informationen zu Preisen, Vertragsbedingungen, Stromherkunft und geplanten Aktionen sollen ab dem 2. November auf xpowr.de verfügbar sein.

Ob sich der Stromtarif tatsächlich lohnt, lässt sich deshalb derzeit noch nicht beurteilen. Die zwölfmonatige Preisgarantie klingt zunächst interessant, für einen vernünftigen Vergleich mit anderen Anbietern fehlen allerdings noch die konkreten Konditionen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗