Deutschland will das erste Fusionskraftwerk der Welt bauen

Die Bundesregierung will das erste Fusionskraftwerk der Welt in Deutschland bauen und dafür Milliarden in die Technologie investieren.

Das geht aus einer Antwort (PDF) auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Neben der Entwicklung eines Kraftwerks soll hierzulande ein eigener Wirtschaftszweig rund um die Kernfusion entstehen. Die Technologie soll langfristig zur klimaneutralen Energieversorgung beitragen.

Bundesregierung plant 2,4 Milliarden Euro für Kernfusion

Für die Umsetzung ihrer Fusionsstrategie sieht die Bundesregierung zwischen 2025 und 2029 rund 2,4 Milliarden Euro vor. Die Finanzierung verteilt sich auf verschiedene Haushaltstitel und Förderprogramme.

Zu den vorgesehenen Mitteln gehören:

Bis zu 755 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität.

Bis zu 810 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds.

Weitere Mittel für die institutionelle Forschungsförderung.

Eine zentrale Rolle spielen drei sogenannte Fusionshubs. Sie sollen Forschungseinrichtungen, Start-ups und Industrieunternehmen zusammenbringen, um Technologien für spätere Kraftwerke zu entwickeln.

Dabei verfolgt die Bundesregierung unterschiedliche technische Ansätze. Während VEGA auf Laserfusion setzt, konzentriert sich STRIDE auf Magnetfusion. MAT-TRIx beschäftigt sich mit Materialien und Brennstoffkreisläufen. Für die erste Förderphase sind rund 125 Millionen Euro vorgesehen.

Eine feste Aufteilung der gesamten Fördermittel zwischen Laser- und Magnetfusion ist nicht geplant. Stattdessen sollen die Gelder technologieoffen und über wettbewerbliche Verfahren vergeben werden.

Die Bundesregierung erhofft sich außerdem zusätzliche private Investitionen, auch wenn deren Gewinnung nicht zu den Hauptzielen der Fusionshubs gehört. Neue Stellen innerhalb der Bundesregierung sind für die Umsetzung der Fördermaßnahmen derzeit nicht vorgesehen.

Ein erstes Pilotkraftwerk wird in der staatlichen Fusionsroadmap gegen Ende der 2030er-Jahre erwartet. Bis dahin bleibt Kernfusion vor allem ein Forschungs- und Industrieprojekt. Die Milliardeninvestitionen sollen also nicht nur den Weg zu einem Kraftwerk ebnen, sondern bereits vorher technologische Kompetenzen und industrielle Wertschöpfung in Deutschland aufbauen.

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