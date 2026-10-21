Zu teuer, zu kompliziert: Autoclub macht Druck beim Laden

Der ACE Auto Club Europa fordert transparente Ladestrompreise, faire Roaming-Tarife und einfachere Bezahlbedingungen für E-Autos.

Anlässlich der Verkehrsministerkonferenz am 21. Oktober 2026 drängt der Autoclub auf verbindliche Regeln für öffentliche Ladesäulen. Intransparente Tarife, zusätzliche Gebühren und komplizierte Abrechnungen erschweren aus Sicht des ACE den Alltag von Elektroautofahrern.

ACE fordert Markttransparenzstelle für Ladestrompreise

Ein zentraler Vorschlag ist eine Markttransparenzstelle nach dem Vorbild des Kraftstoffmarktes. Betreiber öffentlicher Ladepunkte und Ladestromanbieter sollen verpflichtet werden, sämtliche Preise einschließlich Vertrags-, Roaming- und Ad-hoc-Tarifen sowie Nebenkosten in Echtzeit zu melden.

Der ACE nennt fünf konkrete Maßnahmen:

Markttransparenzstelle mit aktuellen Preisen aller öffentlichen Ladeangebote

Faire Roaming-Bedingungen ohne überraschende Zusatzgebühren

Klare Preisanzeige vor und während des Ladevorgangs

Dynamische Stromtarife, die günstige Strompreise an Kunden weitergeben

Konsequenter Ausbau öffentlicher Ladepunkte im ländlichen Raum

Besonders beim Roaming sieht der Verband Handlungsbedarf. Autofahrer sollen ihren bestehenden Ladestromvertrag möglichst überall zu fairen Konditionen verwenden können. Bislang können sich die Kosten je nach Anbieter und verwendeter Ladekarte deutlich unterscheiden.

Zusätzlich schlägt der ACE eine Art Live-Ladeuhr vor. Der Kilowattstundenpreis und mögliche zeit- oder leistungsabhängige Zusatzkosten sollen vor dem Start und während des Ladens über Display, App oder Fahrzeug einsehbar sein.

Auch dynamische Tarife könnten das Laden günstiger machen. Voraussetzung wäre laut ACE, dass Preisvorteile bei Stromüberschüssen tatsächlich bei den Kunden ankommen.

Die Vorschläge sind zunächst Forderungen des Autoclubs und keine beschlossenen Maßnahmen. Gerade eine zentrale Preisübersicht könnte Verbrauchern den Vergleich erheblich erleichtern. Denn wer vor jeder längeren Fahrt mehrere Apps nach günstigen Ladetarifen durchsuchen muss, hat es unnötig schwer.

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