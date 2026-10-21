Der nächste Elektro-Porsche hat ein Datum

Porsche ist zwar wieder zurück in der Verbrenner-Ära und hofft, dass man an die „gute alte Zeit“ anknüpfen kann, aber ein neues Elektroauto ist schon viel zu weit fortgeschritten und kommt daher, wenn auch später als geplant, auf den Markt.

Der elektrische Porsche 718 sollte einst 2025 erhältlich sein, verzögerte sich aber und ist jetzt für 2027 vorgesehen. Hier hat Porsche erste Medien nach Mallorca für eine kleine Spritztour mir dem Elektroauto eingeladen, die bald darüber berichten.

Am 24. November, um genau zu sein, da gibt es dann endlich mal mehr Details zum nächsten Elektroauto von Porsche. Wobei man wohl noch nicht das finale Design des 718er zeigen wird, denn die Autos vor Ort waren mit einer Tarnfolie unterwegs.

Der folgende Beitrag liefert uns aber den bisher besten Eindruck des Autos und ich muss sagen, dass das wirklich verdammt gut aussieht. Der 911er soll laut Porsche nie elektrisch werden, das ist also der einzige echte Elektro-Sportwagen der Marke.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗