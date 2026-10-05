Mobilität

Zwei große Probleme: Volvo bricht ein

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Volvo blickt auf sehr gute Zahlen bei der Elektromobilität und konnte sich in Q3 mit 45.060 vollelektrischen Modellen um fast 30 Prozent steigern. Die „elektrifizierten“ Modelle, also BEV und PHEV zusammen, machen über 50 Prozent bei Volvo aus.

Aber mit 141.609 Einheiten gab es insgesamt einen Einbruch von über 10 Prozent und Volvo musste das Jahresziel einkassieren, daher wurde das auch ohne eine große Pressemitteilung und kurz vor dem Wochenende so nebenbei kommuniziert.

Probleme: Verbrenner, die sind rückläufig und selbst die Plug-in-Hybride sind um fast 20 Prozent eingebrochen. Aber vor allem China ist, wie bei so ziemlich allen Premiummarken derzeit, der Hauptgrund, da ging es um über 40 Prozent runter.

Auch die USA machen Probleme und sind derzeit schwer einzuschätzen, daher hat Volvo die Ziele für 2026 einkassiert, man wird sie nicht erreichen können, und eine neue Prognose gab es auch nicht. Es gäbe „keine Anzeichen einer Entspannung“.

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  1. Torsten 👋
    sagt am

    Volvo ist als globale Marke gescheitert mit einem Allerweltsauto. Kann man im aktuellen Interview mit dem CEO bei Handelsblatt nachlesen.

    Antworten

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