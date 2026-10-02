BMW sendet ein „starkes Signal“ für die Elektromobilität

Ein Teil der Hochvoltbatterien für die Neue Klasse kommt in Zukunft aus dem BMW Werk Irlbach-Straßkirchen, wo diese Woche die Serienproduktion angelaufen ist. Das erste Modell mit einer eigenen Batterie ist der neue BMW i3 aus München.

BMW bezeichnete diesen Schritt als „starkes Signal für den Standort Deutschland“, man habe rund einer Milliarde Euro in den Standort investiert. Solche Entwicklungen sind weiterhin in Deutschland möglich, wie Raymond Wittmann klar betont hat.

Wir sind überzeugt, dass erfolgreiche Industrieproduktion hierzulande auch in Zukunft möglich ist. Entscheidend dafür sind verlässliche und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.

Über 500 Patente wurden laut BMW für die Gen6-Hochvoltbatterie eingereicht, die Batteriezellen werden allerdings immer noch eingekauft und kommen von einem „führende Zellhersteller“. Hinter diesem Schritt steckt eine neue „Local for Local“-Strategie, so BMW, man will wichtige Technologien näher am Produktionsstandort.

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