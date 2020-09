Zwei Medion Entertainment-Tablets ab 7. September bei Aldi Nord erhältlich

Aldi Nord wird ab dem 7. September wieder einmal zwei Entertainment-Tablets der Marke Medion anbieten. Zu kaufen geben wird es das Medion Lifetab E10711 und das Lifetab E10530 allerdings exklusiv im Online-Shop des Discounters.

Mit zwei neuen Entertainment-Tablets der Marke Medion möchte Aldi Nord ab dem 7. September die eigenen Kunden überzeugen. Ab Montag wird der Discounter das Lifetab E10711 und das Lifetab E10530 verkaufen. Beide Modelle siedeln sich in der Einsteiger-Klasse an und ähneln sich in vielen Ausstattungsmerkmalen.

-->

Medion Lifetab E10711

Das im Titelbild zu sehende Medion Lifetab E10711 besitzt ein 10 Zoll großes FullHD-Display und wird von einem MediaTek MT8766A Quad-Core-SoC nebst 2 GB RAM angetrieben. Intern sind 32 GB Speicherplatz verbaut, deren Erweiterung per microSD-Karte gelingt. Hinzu kommen eine 5-Megapixel-Frontkamera und ein 6.000 mAh starker Akku.

Obwohl als Betriebssystem Android 10 vorinstalliert ist, soll sich das Medion Lifetab E10711 in Maßen zum mobilen Arbeiten eignen. So bietet das Tablet dank LTE mobilen Internetempfang und kann mit dem mitgelieferten Keyboard-Dock verbunden werden. Damit dürften sich zumindest kürzere Texte recht angenehm eingeben lassen.

Das Medion Lifetab E10711 wird ab dem 7. September im Online-Shop von Aldi Nord erhältlich sein. Der Preis soll 199 Euro betragen.

Medion Lifetab E10530

Das Medion Lifetab E10530 ist mit einem 10,1 Zoll großen FullHD-IPS-Display ausgestattet. Auch hier kommt ein Quad-Core-Prozessor von MediaTek (MT8167) zum Einsatz, der allerdings auf 3 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Der interne Speicher fasst 32 GB an Daten und kann per microSD-Karte erweitert werden.

Neben einer 2-Megapixel-Frontkamera besitzt das Medion Lifetab E10530 auch eine 5-Megapixel-Cam auf der Rückseite, die im Alltag hoffentlich aber nicht allzu oft zum Einsatz kommt. Der Akku fasst hier ebenfalls 6.000 mAh und als Betriebssystem ist Android 10 vorinstalliert.

Da das Medion Lifetab E10530 auf eine LTE-Funktion und ein Tastatur-Cover verzichten muss, fällt es mit 189 Euro etwas günstiger aus. Auch dieses Modell wird es ab dem 7. September ausschließlich im Online-Shop von Aldi Nord zu kaufen geben.

-->