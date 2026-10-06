Hardware

150 Zoll aus dem Rucksack: Hisense startet mobilen Laser-Beamer

René Hesse
Von

Der Hisense P1 startet im Oktober als mobiler Laser-Projektor mit Akku, Full-HD-Auflösung und bis zu 150 Zoll Bilddiagonale.

Der P1 ist der erste akkubetriebene Mini-Projektor von Hisense. Das 2,1 kg schwere Gerät misst 13,2 × 22,5 cm und besitzt einen Tragegriff. Der 20.000-mAh-Akku soll laut Hersteller bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe oder rund fünf Stunden Musikwiedergabe ermöglichen.

Ein 360-Grad-Design, Autofokus und eine automatische Bildausrichtung sollen den mobilen Aufbau erleichtern. Ein optischer Zoom von 1,0 bis 1,3 erlaubt die Anpassung der Bildgröße.

Hisense P1 bietet Triple-Laser und 1.000 ANSI-Lumen

Der Projektor erzeugt Bilddiagonalen zwischen 65 und 150 Zoll bei Full-HD-Auflösung. Die Triple-Color-Lasertechnik deckt laut Hisense 110 Prozent des BT.2020-Farbraums ab. Hinzu kommen 1.000 ANSI-Lumen, ein Kontrastverhältnis von 6.000:1 sowie HDR10 und HLG.

Die wichtigsten weiteren Daten im Überblick:

  • Stereo-Lautsprecher mit 2 × 7 Watt und DTS Virtual:X
  • VIDAA mit Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube und Apple TV
  • AirPlay 2, Alexa und Apple Home
  • HDMI 2.1, USB 3.0, Bluetooth 5.1 und WiFi 5

Der Hisense P1 ist ab Oktober für 1.099 Euro UVP erhältlich.

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