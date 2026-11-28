Computer, Smartphones und Spielekonsolen sind deutlich teurer geworden, besonders kräftig stiegen die Preise für Festplatten.

Wer vor Weihnachten auf günstige Technik hofft, trifft zumindest bei einigen Produktgruppen auf ein deutlich höheres Preisniveau als im Vorjahr. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für Oktober 2026.

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Computern und Speichermedien. Als einen Grund nennt Destatis die gestiegene Nachfrage nach Speicherkapazität für KI-Rechenzentren. Die Auswirkungen sind inzwischen auch bei den Verbraucherpreisen zu erkennen.

Technikpreise 2026: Computer und Festplatten deutlich teurer

Im Vergleich zum Oktober 2025 haben sich verschiedene Technikprodukte erheblich verteuert. Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Festplatten: +40,8 Prozent

Speicherkarten, USB-Sticks und ähnliche Produkte: +22,1 Prozent

Laptops: +14,9 Prozent

Desktop-PCs: +13,1 Prozent

Spielekonsolen: +13,0 Prozent

Mobiltelefone ohne Vertrag: +12,2 Prozent

Smartwatches, Fitnesstracker und ähnliche Geräte: +6,1 Prozent

Eine Ausnahme bilden E-Book-Reader und digitale Bilderrahmen. Hier stiegen die Preise innerhalb eines Jahres lediglich um 0,2 Prozent.

KI-Nachfrage macht sich bei Verbrauchern bemerkbar

Gerade der Preisanstieg bei Festplatten fällt aus dem Rahmen. Dass der wachsende Speicherbedarf von KI-Rechenzentren auch für Privatkunden relevant wird, ist angesichts dieser Zahlen bemerkenswert.

Dabei handelt es sich um durchschnittliche Preisentwicklungen einzelner Produktgruppen, nicht um konkrete Preisänderungen bestimmter Modelle. Einzelne Angebote können entsprechend anders ausfallen.

Für die anstehenden Technikangebote rund um Weihnachten ist das durchaus relevant. Ein Rabatt allein sagt schließlich wenig darüber aus, ob ein Gerät gegenüber dem Vorjahr tatsächlich günstig ist.

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