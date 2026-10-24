Hardware

Albrecht CarDAB+: Neues Display mit CarPlay, Android Auto und DAB+

René Hesse
Von

Der Hersteller Albrecht bringt mit dem CarDAB+ ein Nachrüstdisplay mit kabellosem Apple CarPlay, Android Auto und Digitalradio auf den Markt.

Das System richtet sich vor allem an Besitzer älterer Fahrzeuge, die moderne Smartphone-Funktionen nutzen möchten, ohne das vorhandene Autoradio auszutauschen. Der Multimedia-Adapter ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 159 Euro erhältlich.

Albrecht CarDAB+ mit 10,26-Zoll-Display und DAB+

Im Mittelpunkt steht ein 10,26 Zoll großer Touchscreen mit einer Auflösung von 1.600 × 600 Pixeln. Über kabelloses Apple CarPlay und Android Auto lassen sich kompatible Navigations-Apps, Musikdienste und weitere Smartphone-Anwendungen bedienen. Auch die Sprachsteuerung über Siri beziehungsweise Google wird unterstützt.

Zusätzlich ist ein DAB+-Empfänger integriert. Eine aktive Scheibenantenne gehört zum System und soll den digitalen Radioempfang verbessern. Dank Service Following kann das Gerät bei wechselnden Empfangsbedingungen automatisch auf eine besser empfangbare Frequenz desselben Senders wechseln.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

  • Display: 10,26 Zoll mit 1.600 × 600 Pixeln
  • Smartphone-Anbindung: Apple CarPlay und Android Auto, jeweils kabellos
  • Radio: DAB+ mit aktiver Scheibenantenne und Service Following
  • Audioausgabe: FM-Transmitter oder AUX-Kabel
  • Abmessungen: 244 × 95 × 32 mm, Gewicht: 420 Gramm

Für die Montage liefert Albrecht eine Saugnapf- beziehungsweise Klebehalterung mit. Die Stromversorgung erfolgt über den 12-Volt-Anschluss des Fahrzeugs. Der Ton gelangt wahlweise über einen integrierten FM-Transmitter oder das mitgelieferte AUX-Kabel zum bestehenden Autoradio.

Damit entfällt zwar der aufwendige Radiowechsel, das zusätzliche Display benötigt allerdings einen geeigneten Platz im Cockpit. Auch die Audioanbindung hängt von den vorhandenen Anschlüssen beziehungsweise dem UKW-Radio ab.

Für ältere Fahrzeuge ist das CarDAB+ damit eine durchaus praktische Nachrüstoption. Besonders interessant finde ich die Kombination aus kabelloser Smartphone-Anbindung und eigenständigem Digitalradio, die nicht jedes einfache CarPlay-Zusatzdisplay bietet.

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