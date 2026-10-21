OOONO stellt den CO-DRIVER NO3 vor: Das ist jetzt neu beim Verkehrsassistent

Der Hersteller OOONO bringt am 28. Oktober den CO-DRIVER NO3 mit Display, Tankstellensuche und automatischem Fahrtenbuch auf den Markt.

Der neue Verkehrsassistent kostet regulär 99,95 Euro. Zum Verkaufsstart gibt es ihn bis zum 10. November für 89,95 Euro inklusive drei Monaten Fahrtenbuch-Abo und kostenlosem Versand. Zunächst erfolgt der Verkauf ausschließlich über OOONO, ab dem 11. November auch über Amazon und MediaMarkt Saturn.

OOONO CO-DRIVER NO3: Neue Funktionen und eigene Warndaten

Die wichtigste Neuerung ist das sogenannte Focus Display. Es zeigt die Art einer vorausliegenden Gefahrenstelle und deren Entfernung an. Bei Blitzern erscheint zusätzlich die geltende Höchstgeschwindigkeit. Das Display bleibt ansonsten dunkel und aktiviert sich bei Annäherung einer Hand.

Der CO-DRIVER NO3 bietet außerdem folgende Funktionen:

Akustische Warnungen mit unterschiedlichen Signaltönen für verschiedene Gefahren.

Bestätigung oder Ablehnung gemeldeter Gefahrenstellen direkt am Gerät.

Suche nach günstigen Tankstellen mit Routenübertragung an Smartphone, Apple CarPlay oder Android Auto.

Automatische Fahrterfassung mit Auswahl zwischen Privatfahrt, Arbeitsweg und Dienstfahrt.

Interessant ist auch die Datenbasis. OOONO hat seine Partnerschaft mit Blitzer.de bereits am 18. November 2025 beendet und setzt inzwischen auf ein eigenes Warnsystem.

Dieses kombiniert laut Hersteller mehr als fünf Millionen Community-Nutzer mit einer Datenbank von über 117.990 aktiven Kamerastandorten, Daten von OOONO UK (ehemals Cyclops) und einem eigenen Datenteam. Nach Unternehmensangaben gehen wöchentlich rund 1,5 Millionen Meldungen ein.

Hinweis Der OOONO CO-DRIVER ist kein klassischer Radarwarner und kein Störgerät. Er darf grundsätzlich mitgeführt werden. Bei der Nutzung während der Fahrt ist jedoch zu beachten, dass Warnfunktionen vor konkreten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Deutschland nicht erlaubt sind.

Der CO-DRIVER NO3 funktioniert laut Hersteller ohne verpflichtende Abogebühren für die Warnfunktionen. Bei der zusätzlichen Fahrtenbuchfunktion sollten Interessenten dagegen die Konditionen nach dem enthaltenen Testzeitraum beachten.

Mit dem Display entwickelt sich der kleine Warnknopf zunehmend zum Bordassistenten. Besonders die Tankstellensuche könnte im Alltag praktisch sein, sofern die angezeigten Preise und Warnmeldungen zuverlässig aktuell bleiben.

Technische Spezifikationen des OOONO CO-DRIVER NO3

Abmessungen: Ø 59 mm, 18,4 mm dick

Ø 59 mm, 18,4 mm dick Gewicht: 64 g

64 g Betriebstemperatur: −20 °C bis +60 °C

−20 °C bis +60 °C Display: Klickbares TFT-Display mit 350 × 328 Pixeln

Klickbares TFT-Display mit 350 × 328 Pixeln Akku: Fest verbauter Lithium-Polymer-Akku mit 600 mAh

Fest verbauter Lithium-Polymer-Akku mit 600 mAh Akkulaufzeit: Bis zu 1 Monat pro Ladung

Bis zu 1 Monat pro Ladung Ladezeit: Ca. 90 Minuten

Ca. 90 Minuten Ladeanschluss: USB-C

USB-C Bluetooth: Bluetooth Low Energy (BLE)

Bluetooth Low Energy (BLE) Software-Updates: Über App Store bzw. Google Play Store

Über App Store bzw. Google Play Store Firmware-Updates: Over-the-Air (OTA) über die OOONO-App

Over-the-Air (OTA) über die OOONO-App Kompatibilität: Android 12 oder neuer, iOS 18.1 oder neuer

Android 12 oder neuer, iOS 18.1 oder neuer Fahrzeugintegration: Apple CarPlay und Android Auto

Apple CarPlay und Android Auto OOONO-App: Mindestens Version 6.0.0 (Android und iOS)

Mindestens Version 6.0.0 (Android und iOS) Halterungen: Magnetpads (wie beim NO2), MOUNT NO1, MOUNT NO2 und MOUNT NO3

Magnetpads (wie beim NO2), MOUNT NO1, MOUNT NO2 und MOUNT NO3 Lieferumfang: CO-DRIVER NO3, USB-C-Ladekabel und magnetische Halterungen

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