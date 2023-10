Alexa mit Display: Amazon Echo Show 8 für 2023 (3. Generation) im Test

Amazon legt den Echo Show 8 für 2023 neu auf und hat vor ein paar Wochen die 3. Generation vorgestellt. Diese ist ab sofort für 169,99 Euro bei Amazon erhältlich und bringt einige Optimierungen mit, darunter ein deutlich besserer (3D-)Sound.

Ich konnte mit den neuen Amazon Echo Show 8 vorab anschauen und bereits im Alltag testen. Der mittlere Echo Show ist tatsächlich einer, den wir täglich nutzen und der einen festen Platz im Haushalt hat, daher war ich auf den neuen gespannt.

Video: Amazon Echo Show 8 im Test

Amazon Echo Show 8: Meine Stichpunkte

Optisch tut sich gar nicht so viel, denn vor allem die Front wirkt fast identisch und da könnte ich die neue Generation nicht erkennen, wenn ich keine neue Farbe als Testmuster hätte. Bei der Seite sieht man aber einen Unterschied, das wirkt es jetzt wie ein kleines Tablet an einem Speaker. Der Übergang bei der alten Generation hat mir ehrlich gesagt besser gefallen. Klar, das Volumen ist jetzt etwas geringer, aber das macht im Alltag keinen Unterschied.

Die Fläche auf der Front ist nämlich identisch und der Rand um das Display bleibt sehr dick. Der Speaker hinten ist in etwa so groß wie das Display, mit einem dünnen Rand hätte das also vielleicht gut ausgesehen. Das Display selbst bleibt bei einem 8 Zoll großen HD-Display mit LCD, da sehe ich keinen Unterschied. Es spiegelt auch bei der neuen Generation recht stark, ist aber schön hell, damit man dennoch alles erkennt. Die Blickwinkel sind bescheiden, Farben sehen schnell verwaschen aus und die Schwarzwerte sind nicht die besten. Es reicht für diese Preisklasse vollkommen aus, sagen wir es mal so, aber eine Stärke ist die Displayqualität weiterhin nicht.

Was mich gestört hat, was ich bei Echos mit Display ganz vergessen habe: Man richtet sie am Gerät selbst ein und nicht bequem über die App. Also ja, Internet, Passwort, Amazon-Konto, das erledigt man alles über das kleine Display und erst dann ist der Echo Show in der App. Nervig. Ich würde gerne alle Echos via App einrichten.

Amazon konnte den Sound hörbar verbessern und man darf zwar keine Highend-Qualität erwarten, aber er klingt klarer bei den Höhen und Mitten und hat ganz passablen Bass für diese Preisklasse. Ich würde das für mich noch nicht als guten Speaker einordnen, da ist mein Standard mittlerweile zu hoch, aber der Sound ist wirklich sehr passabel für einen mittelgroßen Raum. Spatial Audio ist aber eher Marketing, wie auch bei den 500+ Euro teuren Speakern, die ich getestet habe. Bei einer Audioquelle ergibt 3D Sound wenig Sinn und man hört das selbst beim Sonos Era 300 nur ein bisschen, wenn man wirklich optimal davor sitzt. Bei Kopfhörern für mich mittlerweile Pflicht, bei Speakern aber nicht.

Der neue Echo Show 8 hat die Kamera jetzt in der Mitte, was eine bessere Position für Videotelefonie ist, aber bei der Kamera mit 13 MP selbst tut sich nichts und es ist, so wie ich das verstanden habe, der gleiche Sensor. Nicht der beste, mir aber auch egal, da ich mit diesem Gerät keine Videotelefonie mache und die Kamera bei unserem Echo Show 8 seit der Einrichtung verschlossen ist. Leider ist der Schalter bei der schwarzen Version wieder Weiß, was wirklich hässlich aussieht. Bei der weißen Version sieht man das nicht, bei der schwarzen Version ist das ein weißes Viereck oben in der Mitte. Verstehe ich nicht, das verleitet mich fast dazu, dass ich die Kamera offen lasse, weil es wirklich komplett die Optik zerstört.

Was mir gut gefällt, sind die adaptiven Inhalte, die ganz neu bei Alexa auf den Echo Shows sind (beginnend mit diesem Modell, kommt aber auch auf den 2er). Bedeutet: Ihr lasst euch zum Beispiel das Wetter anzeigen und seid weit weg, dann gibt es eine große Zahl mit der Temperatur. Bewegt ihr euch auf das Gerät zu, dann gibt es mehr Details und eine kleine Prognose. Die Möglichkeiten sind noch beschränkt und mir fällt spontan auch nur das Wetter ein, wo es praktisch ist, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Dafür benötigt es übrigens die Kamera, daher werde ich sie vorerst offen lassen.

Der Amazon Echo Show 8 agiert als Smart Home-Hub (Zigbee + Matter + Thread-Border-Router), es gibt einen optionalen Stand für 40 Euro (habe ich nicht hier), es gibt leider nur Wi-Fi 5 und noch kein Wi-Fi6 oder gar Wi-Fi 6E und es gibt einen neuen Prozessor inklusive Amazon AZ2 Neural Network Engine, der auch dafür sorgt, dass mehr Dinge direkt auf dem Gerät verarbeitet werden und die Toucheingaben schneller sind.

Amazon Echo Show 8: Mein Fazit

Spürbar besserer Sound, schneller bei der Verarbeitung und Eingabe, mehr Technik für Smart Home, es hat sich durchaus etwas beim neuen Amazon Echo Show 8 der 3. Generation getan. Nur das Display spiegelt erneut sehr stark, das ist schade.

Klar, ich erwarte hier kein 4K OLED bei unter 200 Euro, aber ein besseres Display mit einem etwas dünneren Rand, was nicht so sehr spiegelt, hätte ich bei einem Aufpreis, wie es ihn in diesem Jahr gab, schön gefunden. Das restliche Upgrade passt für mich, aber es sind jetzt eben 40 Euro mehr, das macht es schwieriger.

Würde ich diesen Aufpreis zahlen oder den älteren Amazon Echo Show 8 der 2. Generation nehmen? Ganz schwer zu sagen, denn der Echo Show 8 ist für uns im Haushalt auch mit dem Sound-Upgrade kein vollwertiger Speaker, wenn wir Musik genießen wollen, er ist hier eher eine nette Ergänzung für Smart Home mit Display.

Meine Frau nutzt da auch gerne mal etwas Radio und freut sich über den besseren Sound, im Esszimmer, wenn wir wirklich mal länger Musik hören oder ich alleine etwas Musik beim Kochen laufen lassen, würde ich etwas mehr erwarten. Da ist übrigens der Echo Studio bis heute eine Empfehlung, der kostet gerne mal 200 Euro.

Würde ich den alten Echo Show 8 oder den neuen kaufen?

Das müsst ihr am Ende wissen und ist sehr subjektiv. Ich würde durchaus die neue Generation bevorzugen, denn der neue Chip ist mit Blick auf die Zukunft gar nicht so schlecht. Und wir alle kennen Amazon, da kommt sicher ein Angebot und wer es nicht eilig hat, der kann das abwarten. Weitere Details gibt es direkt bei Amazon.

Kurz: Der Amazon Echo Show 8 der 3. Generation ist spürbar und hörbar besser, aber er ist auch eine ganze Ecke teurer und das macht eine Empfehlung zum Start nicht so leicht. Für mich ist das ein solider Speaker, den man bei einer Aktion im Angebot für unter 150 Euro mitnehmen kann, falls man es jetzt nicht so eilig hat.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->