Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat finanzen.net wegen irreführender Werbung für das neue Altersvorsorgedepot abgemahnt.

Das Finanz- und Börsenportal hatte für eine Depoteröffnung beim eigenen Online-Broker finanzen.net ZERO geworben und dabei den Eindruck vermittelt, dass Verbraucher durch eine verzögerte Anmeldung staatliche Fördergelder verlieren würden. Nach der Abmahnung hat das Unternehmen eine Unterlassungserklärung abgegeben.

finanzen.net ZERO warb mit angeblich entgangener Förderung

Konkret beanstandeten die Verbraucherschützer zwei Aussagen aus der Werbung:

„Jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung“

„Damit verpasst du keinen Monat wertvolle Prämie“

Beide Aussagen suggerieren, dass bereits ein kurzer Aufschub finanzielle Nachteile verursacht. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale ist das sachlich falsch. Eine frühzeitige Anmeldung oder Depoteröffnung sichert weder einen zusätzlichen Fördervorteil noch eine besondere Prämie.

Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, kritisiert insbesondere den künstlich erzeugten Zeitdruck. Die Werbung sollte Verbraucher nach seiner Einschätzung dazu bewegen, frühzeitig Kontaktdaten zu hinterlassen oder ein Depot beim unternehmenseigenen Broker zu eröffnen.

Altersvorsorgedepot: Kein Grund für einen übereilten Abschluss

Das neue Altersvorsorgedepot ist Teil der Reform der privaten Altersvorsorge, die ab 2027 greift. Es ermöglicht eine staatlich geförderte Geldanlage unter anderem in Aktienfonds und ETFs.

Die Verbraucherzentralen empfehlen, vor einem Abschluss auch die Konditionen des staatlich organisierten Standardprodukts abzuwarten. Dieses soll eine kostengünstige Alternative zu privatwirtschaftlichen Angeboten bieten.

Interessant ist an dem Fall vor allem die Methode: Mit einer staatlichen Förderung wird für ein kommerzielles Depot geworben, obwohl die behauptete Dringlichkeit gar nicht besteht.

Die vollständigen Hintergründe dokumentiert die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in ihrer Pressemitteilung vom 19. November 2026.

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