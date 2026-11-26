Die DKB hat die Konditionen für ihr neues Altersvorsorgedepot bekannt gegeben, das ab dem 1. Januar 2027 eröffnet werden kann.

Nachdem die Bank ihr entsprechendes Angebot bereits angekündigt hatte, liegen uns jetzt die konkreten Details vor. Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot setzt auf ETFs und soll vollständig digital über die DKB-App verwaltet werden können. Besonders interessant ist dabei die Kostenstruktur.

DKB Altersvorsorgedepot: Diese Gebühren fallen an

Die DKB verzichtet auf Depotführungsgebühren und berechnet auch für Sparpläne, Einmalzahlungen oder Umschichtungen keine zusätzlichen Gebühren. Kostenlos ist die Geldanlage trotzdem nicht vollständig, denn die laufenden ETF-Kosten bleiben bestehen.

Die Konditionen im Überblick:

Depotführung: kostenlos

kostenlos Sparpläne und Änderungen: kostenlos

kostenlos Einmalzahlungen und Umschichtungen: kostenlos

kostenlos Riester-Übertrag: kostenlos

kostenlos Einmalentnahme und laufende Auszahlung: kostenlos

kostenlos ETF-Kosten (TER): 0,19 % pro Jahr

Sparpläne und Einmalzahlungen sind bereits ab 1 Euro möglich. Pro Vertrag können maximal 570 Euro monatlich beziehungsweise 6.840 Euro jährlich eingezahlt werden.

Zwei ETFs und staatliche Förderung

Bei der Geldanlage setzt die DKB auf zwei vorausgewählte ETFs. Kunden können zwischen verschiedenen Anlageverteilungen wählen, eine freie ETF-Auswahl ist nach den bisher kommunizierten Informationen allerdings nicht vorgesehen.

Welche konkreten ETFs zum Einsatz kommen und wie die möglichen Anlageverteilungen aussehen, wurde noch nicht kommuniziert. Gerade diese Details wären für eine fundierte Bewertung durchaus interessant. Wir reichen das nach, sobald es bekannt ist.

Neben der Wertentwicklung sollen wie beim Altersvorsorgedepot üblich staatliche Zulagen und mögliche Steuervorteile den langfristigen Vermögensaufbau unterstützen.

Die Depoteröffnung soll laut DKB mit nur sechs Klicks möglich sein. Den Beginn der Auszahlung können Kunden zwischen dem 65. und 70. Geburtstag festlegen. Standardmäßig ist das 65. Lebensjahr vorgesehen.

Die Gebührenstruktur klingt zunächst attraktiv. Ob das Angebot auch bei der eigentlichen Geldanlage überzeugt, hängt allerdings wesentlich von den beiden ausgewählten ETFs und den verfügbaren Anlagestrategien ab. Viel Auswahl gibt es hier jedenfalls nicht.

Zum DKB Depot→

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗