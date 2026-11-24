Der BVK hat Scalable Capital wegen mutmaßlich irreführender Werbung für sein Altersvorsorgedepot abgemahnt.

Im Mittelpunkt stehen hohe Renditeannahmen und eine beworbene monatliche Auszahlung, die nach Ansicht des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) falsche Erwartungen weckt. Der Verband kritisiert insbesondere, dass die tatsächlichen Auszahlungsbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt würden.

Scalable Capital wirbt mit 5.105 Euro monatlicher Rente

Scalable Capital stellt in seinem Rechner ein Szenario vor, bei dem ein 25-Jähriger monatlich 150 Euro einzahlt und ab 67 Jahren eine Bruttoauszahlung von 5.105 Euro pro Monat erhalten könnte. Gerechnet wird dabei mit einer jährlichen Nettorendite von 7,5 Prozent.

Der BVK hält diese Darstellung für problematisch. Nach seiner Berechnung wären bei einem angesparten Kapital von 639.166 Euro zunächst höchstens rund 2.959 Euro monatlich möglich, zusätzliche Ertragsausschüttungen nicht berücksichtigt.

Auch die Renditeannahmen stehen in der Kritik. Der Rechner berücksichtigt laut BVK ausschließlich positive jährliche Renditen von 6, 7,5 oder 9 Prozent. Szenarien mit Verlusten oder sinkenden Auszahlungen fehlen.

BVK fordert Unterlassungserklärung bis zum 26. November

Der Verband verlangt von Scalable Capital bis zum 26. November 2026 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Andernfalls behält er sich rechtliche Schritte vor.

Die Kritik stammt allerdings von einem Interessenverband der Versicherungsvermittler. Das sollte bei der Einordnung nicht untergehen. Die beanstandeten Renditeannahmen und die Unterschiede zwischen möglichem Kapital und tatsächlicher Auszahlung sind dennoch konkrete Punkte, die sich Scalable Capital vorhalten lassen muss.

Eine rechtliche Entscheidung über die Vorwürfe liegt mit der Abmahnung noch nicht vor.

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