Amazon Alexa+ und der seltsame „lalala“-Bug

Ich habe bei smarten Speakern ja schon einiges an Bugs gesehen, wenn man mal falsch verstanden wird, aber der jüngste Bug von Alexa+ (also der besseren Version von Amazon Alexa) ist doch schon sehr seltsam und macht deshalb die Runde.

In den letzten Wochen haben sich bei Reddit und Co. einige Nutzer gemeldet, die von einem „lalala“-Bug berichten. Alexa+ gibt dann einfach, oft mehrere Minuten und manchmal gesungen, ein „lalalalala“ von sich. Aber hört einfach mal selbst:

Das Video stammt von Android Authority, denen Amazon mitgeteilt hat, dass sie den Bug mittlerweile kennen. Er betreffe aber nur eine „kleine Anzahl an Nutzern“.

Amazon arbeitet schon an einer Lösung für Alexa+, nennt aber keinen Grund für den Fehler. Er tritt wohl nicht von alleine, sondern nur im Gespräch auf, man merkt es also, wenn der Echo-Speaker durchdreht und ist im besten Fall mit im Raum.

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