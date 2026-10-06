James Bond ist zurück bei Amazon Prime Video

MGM und James Bond gehören zwar Amazon, aber man bietet die 007-Reihe nicht durchgehend bei Prime Video an. Vermutlich gibt es immer noch genug Kunden, die auch so für die Filme zahlen und die will Amazon nicht komplett vergraulen.

Doch aktuell kann man mal wieder alle 25 Filme der Reihe bei Amazon Prime Video streamen und ohne Zusatzkosten schauen, sofern man ein Abo hat. Prime Video ist in Prime enthalten. Warum sind die alten Bond-Filme ausgerechnet jetzt zurück im Abo?

Ich vermute, dass Amazon mehr Prime-Kunden rund um die Prime Deals haben will und das Abo damit etwas pusht. Unklar ist, wie lange man James Bond bei Prime Video schauen können wird, bisher waren die Filme nie lange im Abo enthalten.

Der letzte Bond-Film kam übrigens 2021 in die Kinos, ist also auch schon älter. Wir haben und die Reihe mit Daniel Craig vor einem Jahr bei Amazon angeschaut und ich habe sie hier empfohlen. Die 007-Filme gehen weiter, vermutlich 2028 oder 2029, und der nächste James Bond soll bis Ende des Jahres verkündet werden.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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