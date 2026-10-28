Amazon stellt neuen Echo Dot für 2026 vor

Amazon hat heute einen neuen Echo Dot für das Modelljahr 2026 vorgestellt, es ist „der bisher leistungsfähigste Echo Dot“, wie uns Amazon mitgeteilt hat. Der kleine Speaker gehört zu den beliebtesten im Lineup von Amazon, alleine 2025 wurden „wurden weltweit über eine Billion Minuten Musik“ über die Alexa-Kugel gestreamt.

Ganz neu ist der AZ3, das ist ein hauseigener Chip von Amazon, den man auch schon in anderen Echo-Lautsprechern verbaut hat. Dieser sorgt laut Amazon für eine „schnellere, natürlichere Unterhaltungen mit Alexa+“ und dank eines vierten Mikrofons kann euch der neue Amazon Echo Dot im Alltag etwas besser erkennen.

Neu ist auch ein WLAN-Extender, womit man den Echo Dot in ein bestehendes eero-Netzwerk einbinden kann. Optisch tut sich nicht viel, aber beim Sound gibt es etwas mehr Bass. Zum Start verkauft Amazon die Farben Korallenrosa, Graphit, Weiß und Agavengrün und eine Kids Edition hat Amazon heute auch vorgestellt.

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