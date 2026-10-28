Apple iPad mini mit OLED: Das Display besitzt theoretisch 120 Hz

Das neue iPad mini mit OLED wurde für viele Dinge gelobt, aber zwei Punkte haben dann doch als große Kritikpunkte die Runde gemacht. Das eine wäre der Preis, aber das ist bei Apple normal, immerhin ist man in erster Linie ein Aktienunternehmen.

Neues Apple iPad mini hat nur 60 Hz

Doch für viele ist vor allem das OLED-Display mit 60 Hz unverständlich, immerhin liegt der Preis bei 879 Euro, wenn man mal die Version mit 128 GB ignoriert, die wohl nur für eine „bessere“ UVP von 749 Euro (immer noch teuer) vorhanden ist.

Bei fast 1.000 Euro sind 120 Hz seit Jahren normal und laut „L0vetodream“ kann das Panel des neuen iPad mini auch eine höhere Bildwiederholrate darstellen, sie wurde aber künstlich eingeschränkt. Die Gründe dafür kennt allerdings nur Apple.

Warum Apple keine 120 Hz nutzt

Es gibt zwei mögliche Erklärungen, vermutlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Das iPad mini hat ein LTPS-Panel und kein LTPO-Panel, was günstiger im Einkauft ist, das ist bei 120 Hz etwas weniger effizient. Die 60 Hz sparen also durchaus Akku.

Die zweite Erklärung ist, dass sich Apple die 120 Hz noch aufhebt, um in Zukunft ein Upgrade beim iPad mini zu haben, was man jetzt noch nicht benötigt, um die Nachfrage anzukurbeln. Ich vermute, dass das derzeit das Hauptargument ist.

Diese Entscheidung erinnert an das iPhone, da gab es auch erst mit dem iPhone 17 den Schritt zu 120 Hz, obwohl die OLED-Panels davor das schon konnten. Was aber logisch ist, denn hochwertige und teure OLED-Panels produziert Samsung gar nicht mehr mit 60 Hz, das lohnt sich nicht, weil sie alle anderen mit 120 Hz nutzen.

Apple hat beim iPad mini also vermutlich ein OLED-Display mit 120 Hz eingekauft und die Bildwiederholrate über die Software eingeschränkt. Bleibt zu hoffen, dass man diese Grenze vielleicht schon mit dem nächsten Upgrade aufheben wird.

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