Amazon überrascht mit digitalem Bilderrahmen

Man kann die Echo-Speaker mit Display bereits als Bilderrahmen nutzen, doch jetzt steigt Amazon mit dem ganz neuen „Alexa Photo Frame“ direkt in diesen lukrativen Markt ein und zeigt eine eigene Version, die nur für digitale Fotos vorgesehen ist.

Amazon greift damit vor allem bekannte Unternehmen wie Aura an, die ich als Fan von digitalen Bilderrahmen gerne nutze. Der digitale Bilderrahmen kostet 200 Dollar mit schwarzem Rand, für 30 Dollar mehr gibt es außerdem noch zwei Holztöne.

Ihr seht schon, ich nenne euch hier die US-Preise, denn bisher gibt es noch keine Details für Deutschland. Der Bilderrahmen selbst hat ein 10 Zoll großes Display mit Touch, einen Lichtsensor, der die Helligkeit automatisch anpasst, und natürlich werden euch Fotos von Amazon Fotos angezeigt (andere Quellen gibt es auch).

Mehr Funktionen mit Alexa+

Alexa+ ist ebenfalls dabei, Amazon sucht aktuell immer nach ein paar Extras, die man nur ins Plus-Abo packt, in diesem Fall wählt die kostenpflichtige Version Fotos aus, die gerade passen könnten (und überspringt unpassende Fotos für euch).

Außerdem gibt es Vorschläge für spezielle Fotos (wie ein Vergleichsbild von sehr ähnlichen Bildern mit einem zeitlichen Abstand) und man kann Alexa auch einfach sagen, was man gerade sehen möchte und dann gibt es die passenden Fotos.

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