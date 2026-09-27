Kommentar

Mein Tipp der Woche: Digitale Bilderrahmen

Oliver Schwuchow
Von

Diese Woche gibt es mal wieder einen Tipp, den es vor ein paar Jahren schon hier gab, wenn auch speziell für Aura Frames, einen Hersteller digitaler Bilderrahmen. Sie sind weiterhin unsere Basis daheim, mittlerweile auch in so gut wie jedem Raum vertreten und in der Familie verbreitet, aber die Marke ist eigentlich komplett egal.

Aber wir haben erst die Tage wieder einen verschenkt und im Freundeskreis ist man in diesen Bereich eingestiegen, digitale Bilderrahmen waren also ein Thema. Und dabei habe ich gemerkt, wie sehr ich diese mag. Erinnerungen verblassen, und mit zwei Kindern vergeht die Zeit noch schneller, so kommen sie aber wieder zurück.

Und, und das war auch ein Thema diese Woche, wir haben einen klassischen Bilderrahmen für die Uroma gekauft und da war die ewige Diskussion, welches Bild jetzt am besten ist. Man hat ja nur eins. Bei uns packe ich dann einfach alle rein und es wird geshuffelt. Ich freue mich jeden Tag die Bilder im Bilderrahmen zu sehen.

Aura kann ich weiterhin empfehlen, die Bewertungen bei Amazon und Co. sind auch gut und das Angebot ist groß, ihr könnt aber auch andere Marken suchen, ich bin nur kein Fan von einem smarten Speaker mit Display. Das sieht dann oft nicht so clean aus, der ganze Werbemüll bei den Echos würde mich zum Beispiel nerven.

Früher gammelten viele Fotos und Erinnerungen nur in der Galerie herum oder es wurde mal ein Fotoalbum nach dem Urlaub erstellt, mittlerweile wandern fast alle meine Favoriten (die ich regelmäßig in der Galerie auswähle) in den Rahmen und der zeigt uns hier einen Mix mit hunderten von Bildern aus einem Jahrzehnt an.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.


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