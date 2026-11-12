Smart Home

Android: Nuki bringt endlich Support für Google Wallet Home Keys

Oliver Schwuchow
Von

Nuki unterstützt beim Apple iPhone und dem Keypad 2 NFC schon seit einer Weile den Home Key im Apple Wallet, jetzt folgt der Support für den Home Key im Google Wallet und somit für Android-Smartphones, die diese Funktion unterstützen.

Tap to Unlock kommt also auf alle unterstützen Android-Smartphones, damit muss man sein Smartphone nur noch an das Keypad halten und das Türschloss geht auf. Nuki erwähnt zwar keine Smartwatches, damit sollte das jedoch auch klappen.

Das neue Nuki Keypad 2 NFC kostet 179 Euro und ist auf der offiziellen Webseite erhältlich, mittlerweile auch in Weiß, diese Version wurde erst vor wenigen Tagen vorgestellt. Alternativ kann man es allerdings bei Amazon kaufen (nur in Schwarz).

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