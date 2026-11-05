Nuki Keypad 2 NFC startet endlich auch in Weiß
Ich bin mittlerweile ein Fan des Nuki Keypad 2 NFC und mag auch grundsätzlich eher dunkle (konkret: mattschwarze) Technik, aber in diesem Fall habe ich nicht verstanden, wieso es das aktuelle Keypad nur in einer Farbe (Schwarz) gibt.
Es gibt viele weiße Türen, das weiß Nuki auch, daher reicht man jetzt eine weiße Version nach. Diese „White Edition“, wie man das Nuki Keypad 2 NFC nennt, ist technisch identisch, es ist auch aus Plastik, man bekommt nur eine neue Farbe.
Laut Nuki hat man auf die große Nachfrage nach einer hellen Version „so schnell wie möglich“ reagiert, wobei ich über ein halbes Jahr später nicht unbedingt als besonders schnell bezeichnen würde. Wer aber darauf gewartet hat, jetzt ist es da.
Eine Neuerung gibt es übrigens noch, aber man kann sie auch mit der alten und schwarzen Version nachrüsten: Ein Batteriefach mit einem Sensor, der euch eine Nachricht schickt, sobald es geklaut wird. Wir sprechen hier über 4,90 Euro, was wirklich okay ist. Das Keypad selbst liegt weiterhin bei 179 Euro, in beiden Farben.
Die weiße Version kann ab sofort bestellt werden, aber nur in limitierte Auflage für Mitglieder des Nuki Club, eine breitere Verfügbarkeit soll jedoch später auch folgen.
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Das ist aber kein Keypad um seine Wohnungstür per Code zu öffnen oder doch? Das wäre doch so ziemlich das unsicherste was man als Türschloss verwenden kann. Auch würde ich mein Gerät mit Akku nutzen, wenn dann nur mit direkten Stromanschluss. Ich verstehe aber das primär für Mieter und nicht für Eigentümer ist. Viele können daher nicht einfach ein Loch in die Wand bohren.
Ich hab das 2er ohne NFC, jetzt erklär mir mal einer den Sinn der NFC Variante. Ich nutze das Teil quasi als „Backup“ wenn Auto-Unlock (Schloss kommt bei Wiedereintritt in den festgelegten Geofence um mein Zuhause in BT-Reichweite des Telefons und öffnet) nicht funktioniert, weil entweder das Telefon oder das Schloss schläft. Aber was ist jetzt besser an dem NFC? Dass ich statt nur meinem Finger das Telefon in der Hand halten muss oder alternativ super dämlich den Arm verdrehe um die Uhr ranzuhalten? Dafür kann man jetzt wählen ob es weiß ist. Super!
Versteh den Sinn des gesamten Pads eh nicht… Nutze das (sehr gut) funktionierende Auto Unlock und benötige daher gar kein Pad, wozu auch? Komme nicht drauf…