Nuki Keypad 2 NFC startet endlich auch in Weiß

Ich bin mittlerweile ein Fan des Nuki Keypad 2 NFC und mag auch grundsätzlich eher dunkle (konkret: mattschwarze) Technik, aber in diesem Fall habe ich nicht verstanden, wieso es das aktuelle Keypad nur in einer Farbe (Schwarz) gibt.

Es gibt viele weiße Türen, das weiß Nuki auch, daher reicht man jetzt eine weiße Version nach. Diese „White Edition“, wie man das Nuki Keypad 2 NFC nennt, ist technisch identisch, es ist auch aus Plastik, man bekommt nur eine neue Farbe.

Laut Nuki hat man auf die große Nachfrage nach einer hellen Version „so schnell wie möglich“ reagiert, wobei ich über ein halbes Jahr später nicht unbedingt als besonders schnell bezeichnen würde. Wer aber darauf gewartet hat, jetzt ist es da.

Eine Neuerung gibt es übrigens noch, aber man kann sie auch mit der alten und schwarzen Version nachrüsten: Ein Batteriefach mit einem Sensor, der euch eine Nachricht schickt, sobald es geklaut wird. Wir sprechen hier über 4,90 Euro, was wirklich okay ist. Das Keypad selbst liegt weiterhin bei 179 Euro, in beiden Farben.

Die weiße Version kann ab sofort bestellt werden, aber nur in limitierte Auflage für Mitglieder des Nuki Club, eine breitere Verfügbarkeit soll jedoch später auch folgen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗