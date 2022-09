Anker 767 PowerHouse vorgestellt – kostet 2.699,99 Euro

Auf dem „Anker on Board“-Event in New York, hat Anker Innovations seine aktuelle Produktpalette präsentiert und neue Produkte für den Jahresendspurt vorgestellt. Mit dabei war auch die „mobile“ Powerstation Anker 767 PowerHouse.

Das mit Rollen ausgestattete Anker 767 PowerHouse (UVP 2.699,99 Euro) nutzt die Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnik (LFP) mit einer Kapazität von 2048 Wh mit einer Gesamtleistung von bis zu 2300 W. In Sachen Anschlüsse schaut es wie folgt aus: dreimal normaler 230-V-Strom, zweimal USB-A, dreimal USB-C und zwei 12-V-Autoanschlüsse. Weiter heißt es:

Dank KI-Algorithmen und einem speziellen Chip reguliert sich das PowerHouse stets selbst und ist vergleichsweise leise. Der automatische Energiesparmodus schaltet es aus, sobald alle Geräte vollständig aufgeladen sind.

Neben dem LED-Bildschirm, der unter anderem die Ein- sowie Ausgangsleistung und den Akkustand anzeigt, ist die Kontrolle des PowerHouses dank App-Steuerung möglich.

Interessierte können sich „zeitnah“ vorab auf der Anker-Webseite registrieren und so eine kostenlose Anker 521 MagGo PowerBank im Wert von 59,99 Euro sichern, ehe das 767 PowerHouse Ende des Jahres auf den Markt kommt.

Anker packt Pulsmesser in neue Liberty-Kopfhörer Kommendes Jahr werden wir vermutlich einige Kopfhörer mit einem integrierten Pulsmesser sehen, aber pünktlich zum Weihnachtsgeschäft machen nicht AirPods, Galaxy Buds oder Pixel Buds den Anfang, sondern Anker mit einem Liberty-Modell. Das Unternehmen hat heute ein paar neue Produkte vorgestellt,…30. September 2022 JETZT LESEN →

-->