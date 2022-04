Anker startet mit dem AnkerMake M5 3D-Drucker auf Kickstarter

Vor einigen Tagen konnte ich mir den brandneuen Drucker von Anker, den AnkerMake M5, in London schon einmal live anschauen. Der Drucker kommt mit einem einen 3D-Drucker ziemlich schicken Design daher und kann mit einigen interessanten Features aufwarten. Genau dieser Drucker startet nun mit einer Kickstarter-Kampagne.

Das wichtigste zusammengefasst: Er ist schnell, hat eine Kamera mit AI, erkennt damit Fehldrucke, zeichnet Timelapses auf und ist schnell aufgebaut. Als SuperEarlyBird ist der Drucker für umgerechnet 390,- EUR und als EarlyBird für 453,- EUR auf Kickstarter erhältlich. Offizielle Verfügbarkeit in Deutschland soll dann in der zweiten Jahreshälfte sein.

-->

Im Detail lesen sich die wichtigsten Features wie folgt:

Bis zu 5x so schnell als der durchschnittliche Drucker (bis zu 250 mm/s) und sogar bis zu 2500 mm/s² im Effizienz-Modus mit weniger Details.

Eine Größe von 502x438x470 mm mit einem Gewicht von 12,4kg soll für Stabilität sorgen. Das Druckvolumen beträgt 235x235x250 mm.

4,3 Zoll Touchscreen zur einfachen Bedienung.

Verwendet AI, um Fehler zu erkennen und den Druck gegebenenfalls automatisch zu pausieren! Erkennt Filament-Salat und verschobene Schichten.

Integrierte HD-Kamera und LED-Beleuchtung mit der Option Zeitraffer zu erstellen und ggf. direkt via social Media zu teilen.

Kann via WiFi und USB(Stick) mit Dateien gefüttert werden

Autom. Filament-Einzug

Magnetische Druckplatte für einfaches entfernen der gedruckten Objekte

Auf der Präsentation herrschten jetzt nicht unbedingt die besten Lichtverhältnisse, aber ein paar Fotos habe ich trotzdem schießen können. Erste Testdrucke (es handelte sich um den ersten Prototypen für Europa!) sahen absolut gut aus. Und auch der auf der Präsentation gerade laufende Druck machte keine Probleme und druckte brav und schnell vor sich hin.

Die Kamera des Druckers in Verbindung mit der Remote-Überwachung und AI etc. konnten wir auf der Präsentation leider noch nicht in Aktion sehen. Zu diesem frühen Zeitpunkt steckte die App noch in der Entwicklung.

Von daher gilt, was der Drucker wirklich kann wird dann ein ausführlicher Test zeigen, sobald ein Sample hier eingetroffen ist. Die ersten Eindrücke vom Gerät versprechen aber einen sehr interessanten Drucker! Für den Preis, der als Early Bird auf Kickstarter aufgerufen wird, kann ich aber vorab schon nur empfehlen zuzuschlagen!

Für einen ausführlichen Test bleibt mir nur zu schreiben: Stay tuned! :)

