Mobilität

Apple CarPlay: Google bringt Gemini ins Auto

Oliver Schwuchow
Von

Bei den hauseigenen Plattformen (Android Auto und Android Automotive) gibt es Gemini von Google schon lange, da war man sogar sehr früh dabei uns pushte den Chatbot sehr intensiv. Jetzt folgt der Rollout für Apple CarPlay und iPhone-Nutzer.

Die Gemini-App bekommt ab sofort ein Update, welches nach und nach weltweit verteilt wird, so Google. Damit erscheint Gemini in Apple CarPlay und kann im Auto genutzt werden. Es gibt die bekannten Funktionen, die man vom iPhone kennt.

Nachteil bleibt aber, dass es nur eine App ist, die man starten muss, Gemini kann also nicht (wie Siri) als nativer Dienst festgelegt werden. Finde ich jetzt weniger praktisch, da finde ich die Gemini-Integration in Google Maps schon hilfreicher.

Mobilität · 11. November 2026

Volkswagen stellt den „Gamechanger“ für Elektroautos ein

Volkswagen wollte eigentlich eine neue und deutlich modernere Produktion in Deutschland realisieren, der Fokus lag auf dem Zentrum in Wolfsburg. … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Lage eskaliert weiter: Nvidia sucht neuen Chef
12.11.26 · News
Neue Orte für GTA? Rockstar äußert sich zur Zukunft
12.11.26 · Gaming
Alexa+ kommt in den Browser: Das ist jetzt möglich
10.11.26 · Dienste
Das elektrische „Hypercar“ ist gescheitert
11.11.26 · Mobilität
Bundeskartellamt prüft Googles Kartendienste für Autos
10.11.26 · Dienste
Japan Post stoppt Versand von Onlinebestellungen nach Deutschland
11.11.26 · Dienste
Gefährliche Kleinteile: Tonies warnt vor dieser Kinderlieder-Figur
11.11.26 · News
Samsung: Die Galaxy AI kostet schon bald Geld
09.11.26 · Dienste
DeepL Aure: Neues KI-Modell verbessert Sprachübersetzung in Echtzeit
11.11.26 · Dienste
Siri AI: Apple plant großen Schritt für 2027
09.11.26 · Dienste
Du bist hier: Apple · CarPlay · Google
mobiFlip / Mobilität / Apple CarPlay: Google bringt Gemini ins Auto