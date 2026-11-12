Apple CarPlay: Google bringt Gemini ins Auto

Bei den hauseigenen Plattformen (Android Auto und Android Automotive) gibt es Gemini von Google schon lange, da war man sogar sehr früh dabei uns pushte den Chatbot sehr intensiv. Jetzt folgt der Rollout für Apple CarPlay und iPhone-Nutzer.

Die Gemini-App bekommt ab sofort ein Update, welches nach und nach weltweit verteilt wird, so Google. Damit erscheint Gemini in Apple CarPlay und kann im Auto genutzt werden. Es gibt die bekannten Funktionen, die man vom iPhone kennt.

Nachteil bleibt aber, dass es nur eine App ist, die man starten muss, Gemini kann also nicht (wie Siri) als nativer Dienst festgelegt werden. Finde ich jetzt weniger praktisch, da finde ich die Gemini-Integration in Google Maps schon hilfreicher.

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