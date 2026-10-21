Google Maps: Gemini startet offiziell in der CarPlay-Navigation

Google bringt seinen KI-Assistenten Gemini in die Navigation von Google Maps auf Apple CarPlay. Die Funktion ist bereits in Deutschland verfügbar.

Google hat den weltweiten Rollout offiziell angekündigt. Gemini lässt sich direkt über ein neues Symbol auf dem Fahrzeugdisplay aufrufen und ermöglicht eine natürlichsprachliche Unterhaltung während der Navigation. Die Verteilung erfolgt überall dort, wo Gemini verfügbar ist.

Interessant ist dabei, dass die Neuerung offenbar schon vor der offiziellen Ankündigung bei ersten Nutzern angekommen ist. Auch in Deutschland ist das Gemini-Symbol bereits seit einigen Tagen in Google Maps auf CarPlay zu sehen. Ich kann die Verfügbarkeit aus eigener Nutzung bestätigen.

Gemini is coming to Google Maps navigation on CarPlay, bringing you a helpful, conversational assistant right to your in-car display. Try asking things like: 🚗 “What park is famous for gorgeous views overlooking the city?”

🌤️ “I want to go at a time when it’s not too busy and… pic.twitter.com/HovkzHBDe7 — Google Maps (@googlemaps) October 21, 2026

Google Maps mit Gemini: Das ist auf CarPlay möglich

Statt einzelne Navigationsbefehle zu formulieren, können Fahrer nun komplexere Fragen stellen und mehrere Wünsche miteinander verknüpfen. Google nennt beispielsweise die Suche nach einem Park mit besonders schöner Aussicht auf eine Stadt.

Anschließend lässt sich nachfragen, ob der aktuelle Zeitpunkt für einen Besuch geeignet ist, etwa mit Blick auf das Wetter oder den erwarteten Besucherandrang. Auch die Navigation kann Gemini direkt starten und dabei Vorgaben wie das Vermeiden von Mautstraßen berücksichtigen.

Google nennt unter anderem folgende Möglichkeiten:

Sehenswürdigkeiten und interessante Orte per Sprache suchen

Fragen zu Wetter und Besucheraufkommen stellen

Navigation zu vorgeschlagenen Zielen starten

Routenwünsche wie das Vermeiden von Mautstraßen berücksichtigen

Der Vorteil liegt vor allem darin, dass sich solche Anfragen als zusammenhängendes Gespräch führen lassen. Nutzer müssen also nicht für jeden einzelnen Schritt eine neue Suche beginnen.

Optisch finde ich die Integration auf CarPlay bisher nicht sonderlich ansprechend. Funktional macht Gemini allerdings bereits einen guten Eindruck. Gerade die Möglichkeit, während der Fahrt auf natürliche Weise nach Zielen zu fragen und direkt dorthin zu navigieren, ist im Alltag durchaus praktisch.

Auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, kommen immer wieder Wissensfragen auf, die sich mit einem solchen Assistenten während der Fahrt beantworten lassen. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch ein schöner Zeitvertreib.

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