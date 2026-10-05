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Apple Event für kommende Woche geplant

Oliver Schwuchow
Von

Ein zweites Apple Event ist nach der großen iPhone-Keynote nicht gesetzt, oft ist der Rest nicht „wichtig“ genug und Apple verschickt nur Pressemitteilungen. Doch die neue Smart Home-Offensive wird wichtig genug für ein weiteres Event sein.

Der 13. Oktober ist der Startschuss für den neuen „Home Hub“ von Apple, das hat Mark Gurman von Bloomberg schon betont. Jetzt hat er nachgelegt und behauptet, dass Apple diesen auf einem Event am kommenden Dienstag vorstellen wird.

Dieses Event dürfte deutlich kleiner als das für die iPhones ausfallen, sonst hätte Apple es schon längst angekündigt. Neben dem Hub, also Display mit Speaker und Wandhalterung, sehen wir auch den neuen HomePod mini 2 und Apple TV 2026.

HomePod und TV-Box dürften nach Deutschland kommen, da aber Siri AI im Fokus der neuen Produkte steht, rechne ich vorerst nicht mit dem Hub für uns. Das wird an Siri AI gekoppelt sein und die kommt, wenn es gut läuft, frühestens Anfang 2027.

Kommentar · 4. Oktober 2026

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