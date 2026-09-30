Der Apple Home Hub hat endlich ein Datum

Mark Gurman behauptet seit Wochen, dass Apple in diesem Jahr endlich den „Home Hub“ (finaler Name noch unklar) zeigen wird. Das soll ein schlankes und quadratisches Display aus grauem Aluminium sein, welches in etwa die Größe eines iPad minis besitzt und an einem Speaker-Dock oder der Wand befestigt wird.

Jetzt haben wir auch ein konkretes Datum, denn Apple wird angeblich am 13. Oktober neue Produkte zeigen, so die Quelle von Bloomberg. Neben dem Home Hub werden wir dann auch einen neuen Apple TV und HomePod mini sehen. Der Fokus liegt auf Siri AI und einer neuen Smart-Home-Offensive von Apple.

Neues Apple Event im Oktober?

Unklar ist, ob Apple ein großes Event plant, aber danach sieht es derzeit nicht aus. Jedenfalls keins in der Größenordnung des iPhone-Events. Aber der 13. Oktober ist ein Dienstag, ein beliebter Tag für Events bei Apple. Ich rechne mit kleineren und eher lokalen Events, wie sie Apple im Oktober schon häufiger abgehalten hat.

PS: Eine Ankündigung am 13. Oktober dürfte bedeuten, dass das Produkt am 23. Oktober startet, so ist jedenfalls ein beliebter Ablauf bei Apple. An diesem Tag ist auch das iPhone Duo geplant. Es sieht also so aus, als ob Apple vier Wochen mehr als nur ein faltbares iPhone verkaufen wird, das wird ein großes Launch Event.

Nachtrag: Irgendwie wird aus der Zeile von Mark Gurman nicht ganz klar, ob der 13. Oktober der Tag der Ankündigung oder der Tag für den Marktstart ist. Ich hätte an einem Dienstag eher auf eine Ankündigung getippt, aber einige interpretieren es als Marktstart. Ich habe euch die entscheidende Stelle einfach mal direkt übersetzt:

Apple Inc. plant, am 13. Oktober seinen seit langem aufgeschobenen Einstieg in den Smart-Home-Markt zu vollziehen.

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