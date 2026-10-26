Apple iPad mini mit OLED ist offiziell: Das „größte Upgrade aller Zeiten“

Apple hat heute, wie erwartet, das erste von vielen neuen Produkten vorgestellt und leitet mit einem neuen iPad mini die Woche ein. Es ist laut Apple das „größte Upgrade aller Zeiten“ für dieses iPad. Und das betrifft nicht nur das neue Display.

Es gibt ein Super Retina XDR Dis­play mit 8,5 Zoll und OLED, aber keine 120 Hz, was sich viele sicher gewünscht haben. Unter der Haube werkelt der Apple A20 Pro, also der aktuellste und beste Chip aus den iPhones, und man kann zwischen 128 GB, 256 GB und 512 GB Speicher wählen (128 GB sind aber echt nicht zeitgemäß).

Preislich geht es bei 749 Euro los, aber vermutlich sind nur dafür die 128 GB da, denn 256 GB kosten dann schon 879 Euro, für mich der eigentliche Preis des iPad mini. Aber knapp 900 Euro für diese Speichergröße haben sich schon angedeutet.

Es gibt nur zwei Farben, Mitternacht und Polarstern, was mich wundert, vermutlich kommen da bald noch mehr, und eine IP67-Zertifizierung. Die Kamera hinten löst mit 12 Megapixel auf, wie auch die Frontkamera (ist eine Center Stage Kamera).

Marktstart ist am 6. November und der Vorverkauf startet am 28. Oktober um 18:10 Uhr deutscher Zeit, eine sehr ungewöhnliche Uhrzeit dieses Mal. Vermutlich kommt um 18 Uhr noch mehr, danach geht es los. Weitere Details gibt es direkt bei Apple.

PS: Gegen Aufpreis gibt es auch ein Nanotexturglas, wenn auch nicht mit 128 GB, diese Technik wird also langsam zum Standard bei Apple, was ich echt gut finde.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗