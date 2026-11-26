Apple brachte in den letzten Jahren immer mehr Funktionen von iPadOS auf die Macs (in diesem Jahr gab es sogar erstmals Touch dazu) und von macOS auf die iPads. Wäre es da nicht langsam Zeit, dass Apple diese Oberflächen vereint?

Das wird seit Jahren von einigen gefordert und laut Mark Gurman kennt Apple die Kritik und es gibt intern iPads, die mit macOS laufen. Aber es ist nur ein Projekt für interne Testzwecke, Apple hat derzeit keine Pläne für eine serienreife Version.

Apple will die zwei Plattformen zwar immer weiter annähern, hat aber mehrere Gründe, warum man sie nicht vereint. Der Hauptgrund dürfte aber sein, dass euch Apple gerne einen Mac und ein iPad verkauft. Wäre ein iPad Pro wirklich so gut wie ein MacBook, dann würde Apple sicher einige Nutzer bei den Macs verlieren.

iPads mit macOS sind eine schlechte Idee

Ich gehöre übrigens zu denen, die nicht wollen, dass Apple diese Plattformen vereint oder macOS auf die iPads bringt. Nicht, weil ich gerne zwei Produkte kaufe (ich habe ein MacBook Pro und iPad Pro), sondern weil ich gerne Tablets als Tablets nutze. Und das neue MacBook Pro mit Touch zeigt, wie schlecht macOS hier ist.

Vielleicht ist man damit noch etwas produktiver, als mit iPadOS, mag sein, aber ich muss sagen, dass ich es gut finde, dass die beiden Plattformen getrennt sind. Was allerdings nicht heißt, dass bei iPadOS nicht noch sehr viel Luft nach oben ist.

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