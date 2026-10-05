Computer

Apple macht das neue MacBook „signifikant leichter“ und dünner

Oliver Schwuchow
Von
Apple Macbook Pro M4

Apple plant ein ganz neues MacBook für das Lineup, welches die Macs nach dem Neo, welches der neue Einstieg ist, nach oben ausbaut. OLED, Touchscreen, die besten Chips, Dynamic Island und mehr sind geplant. Und auch ein neues Design.

Laut Mark Gurman ist dieses neue MacBook (welches auch gerne als Ultra die Runde macht) nicht nur dünner, es sei vor allem „signifikant leichter“. Vermutlich im Vergleich zum Pro, dem bisherigen Flaggschiff, das sagt die Quelle aber nicht.

Das MacBook Pro startet bei 1,55 bis 1,62 kg, je nach Chip, ob es aber auch unter einem MacBook Air mit 1,23 kg liegen wird? Wir werden es bald wissen, dann Apple soll das neue MacBook schon im Oktober oder November auf den Markt bringen.

Kommentar · 4. Oktober 2026

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