Apple: MacBook mit OLED und Touchscreen kommt sehr bald

Apple arbeitet an einem ersten MacBook mit OLED-Display und Touchscreen, was gerne als Ultra bezeichnet wird, was aber auch ein Pro-Modell oder ein ganz neues Modell werden könnte. Das Geheimnis des Namens wird aber schon bald gelüftet.

Laut Mark Gurman wird Apple dieses neue MacBook noch im Oktober oder direkt Anfang November auf den Markt bringen. Es gibt Hinweise, dass es mit dem .2-Update kommt, welches vermutlich noch Ende diesen Monats erscheinen soll.

Apple wird für dieses MacBook sicher kein großes Event abhalten, aber man wird sicher mehr als nur eine Pressemitteilung planen, denn es ist nicht nur technisch ein großer Schritt, wir bekommen vor allem erstmals macOS für Touch zu sehen.

Ich bin wirklich gespannt, ob Apple das gut gelöst hat, denn mir ist bisher noch kein Laptop begegnet, der das klassische Konzept gut mit Touch vereint. Mir wäre das also relativ egal, was mich aber reizt, ist der Schritt zu OLED. Ich befürchte nur, dass wir hier ein neues Top-Modell bekommen, was noch teurer als das Pro wird.

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