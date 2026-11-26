Apple wird dem MacBook Air vermutlich zeitnah einen M6 spendieren, womöglich direkt zum Start in das neue Jahr. Das wird aber ein kleines Upgrade sein und es wird vielleicht sogar nur einen neuen Chip und sonst keine Änderungen geben.

Das liegt daran, dass Apple an einem sehr großen Upgrade für das MacBook Air arbeitet, welches auch ein OLED-Display beinhaltet. Beim iMac ist das Display wohl wieder vom Tisch, das MacBook Air wird allerdings den Schritt zu OLED gehen.

Wann kommt das neue Modell? Vermutlich Anfang 2028, so Mark Gurman, wenn wir „eine umfassende Überarbeitung des MacBook Air erleben werden“. Nach dem MacBook Pro steht also auch beim MacBook Air ein großer Schritt an. Unklar ist nur, ob wir hier ebenfalls Touch sehen werden (ich gehe jedoch stark davon aus).

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