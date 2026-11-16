Apple plant smarte Brille ohne Display für Ende 2027

Apple hat die Vision-Reihe vorerst auf Eis gelegt und arbeitet zwar an neuen Ideen, im Fokus steht VR jedoch nicht. Dieser ist auf AR gerückt und 2027 kommt, wenn alles nach Plan läuft, eine smarte Brille von Apple. Laut Mark Gurman ist weiterhin geplant, dass Apple die Brille erstmals im Juni auf der WWDC 2027 zeigen wird.

Es ist eine schlichte Brille, die ein schönes Design haben soll. Es gibt Speaker und Kameras, darüber interagiert man mit Siri AI, aber noch kein Display. Apple hinkt der Konkurrenz also weiter hinterher, Unternehmen wie Meta setzen bereits auf ein Display in ihren Top-Modellen. Apple soll allerdings ebenfalls daran arbeiten.

Laut Quelle kommt die Brille ohne Apps auf den Markt, ein iPhone ist also nötig, es gibt aber WLAN und gewisse Dinge wie Musikstreaming könnten auch ohne iPhone in der Nähe funktionieren. Eine 5G-Version plant Apple allerdings nicht, die smarte Brille ist also eher mit den Apple AirPods als mit der Apple Watch zu vergleichen.

Apple wird allerdings Hardware aus der Uhr nutzen, wie den Chip, und Basis für die Software ist eine stark abgespeckte Version von visionOS 28. Apple nutzt ein OS, welches für Displays entwickelt wurde, da dieser Schritt folgen soll. Bisher ist noch unklar, wann eine Brille mit Display folgen wird, vor 2028 kommt diese aber nicht.

Die Frage ist nur, ob Kunden die smarte Brille kaufen werden, denn laut Quelle wird man parallel auch die AirPods mit Kamera auf den Markt bringen. Zwei Gadgets mit fast identischen Funktionen, das eine (AirPods) ist aber wesentlich unauffälliger, praktischer und sicher günstiger. Ohne Display wird es die Brille schwer haben.

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