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Apple Glass: Die smarte Brille hat ein Datum

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Apple wollte eigentlich schon 2026 eine smarte Brille mit Kameras auf den Markt bringen, aber die neue Siri AI befindet sich in diesem Jahr noch in der Beta und das Projekt wurde daher um ein Jahr verschoben. Doch wann zeigt Apple die Brille?

Mit einem Marktstart ist im Herbst 2027 zu rechnen, zeigen wird Apple die Brille aber laut Mark Gurman im Juni im Rahmen der WWDC 2027. Diese dürfte am 7. Juni starten, inklusive Keynote am Abend, da ist also unser Datum für die Brille.

Apple steigt also relativ spät in den Markt ein, aber man dachte auch erst, dass VR das große Thema sein und musste die gescheiterte Vision verarbeiten. Die Brille von Apple soll den aktuellen Modellen von Samsung, Meta und Co. ähneln und zwei Kameras, Mikrofone und Lautsprecher verbaut haben – Displays gibt es noch nicht.

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