Firmware und Updates

Apple verteilt iOS 27.2 und weitere Updates

Oliver Schwuchow
Von

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt sind sie da, die Updates von Apple. Ab sofort kann man iOS 27.2, watchOS 27.2 und mehr herunterladen und auf seinem Gerät installieren. Über die Neuerungen haben wir gestern bei uns berichtet.

Die neue Health-App fehlt also auch in der finalen Version weiterhin und dürfte mit iOS 27.3 nachgereicht werden und das neue iPhone Duo bekommt bereits eine exklusive Funktion mit iOS 27.2, nämlich Support für den Apple Pencil, spendiert.

Apropos Duo, das wird somit das einzige Gerät von Apple bleiben, welches bei dieser Generation eine .1-Version hatte, denn es wurde mit iOS 27.1 ausgeliefert.

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