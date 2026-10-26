Firmware und Updates

Apple iOS 27.2 ist fertig: Das steckt im Update

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare

Apple hat die Entwicklung an iOS 27.2 abgeschlossen, dem ersten großen Update für die neuen iPhones. Warum iOS 27.2 und nicht iOS 27.1? Das liegt daran, dass das iPhone Duo exklusiv iOS 27.1 besitzt. Alle Modelle werden mit iOS 27.2 vereint.

Wann kommt iOS 27.2 für alle?

Mit iOS 27.2 ist heute zu rechnen, wenn sich Apple treu bleibt (um 18 Uhr, da Zeitumstellung). Offiziell bestätigt hat man nur, dass es diese Woche kommt. Nur eine Neuerung ist nicht mehr enthalten, die neue Health-App, diese kommt vermutlich erst mit iOS 27.3 im Dezember. Apple gibt jedenfalls an, dass sie noch 2026 startet.

Was ist alles neu bei iOS 27.2?

Was ist alles neu? Es gibt ein neues Icon für Apple Music, das iPhone Duo bekommt Support für den Apple Pencil, bei Siri AI gibt es neue Sprachen (kein Deutsch, es bleibt auch weiterhin bei der Beta) und die alte TV-App unterstützt endlich Profile.

Dazu kommen Erinnerungen für Geburtstage bei Anrufen, bei FaceTime kann man zwei Kameras gleichzeitig nutzen, die Podcast-App hat einen minimal anderen Aufbau und bei uns in der EU gibt es eine neue Anpassung beim App-Tracking.

Es ist ein recht großes Update, welches Apple verteilen wird, unter der Haube hat man sicher auch einiges optimiert, was an kleineren Fehlern in den letzten Wochen bekannt wurde. Einen deutschen Changelog haben wir bisher jedoch noch nicht.

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  1. RolliC 🏆
    sagt am

    … Oder heute kommt noch RC2 und um den Termin Ende Oktober zu halten, gibts die finale Version dann Donnerstag, oder gar Freitag Abend… hatten wir auch schon mal…

    Antworten
  2. Cris 🪴
    sagt am

    18 Uhr müsste es kommen, wir haben die Zeit schon umgestellt, aber die Amis noch nicht. Sind kurze Zeit nur 8 Stunden vor und nicht 9.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Cris ⇡

      Stimmt, habe ich ganz vergessen, die Zeitumstellung beeinflusst das ja diese Woche.

      Antworten
  3. Axel ☀️
    sagt am

    Wenn sich Apple treu bleibt, wohl eher um 18:00 Uhr unserer Zeit, das wäre 10 Uhr PT.

    Antworten

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