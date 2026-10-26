Apple: Offizielles Statement zum Display-Problem im iPhone Duo

Am Wochenende häuften sich die Berichte über fehlerhafte Display im iPhone Duo und nach einem Beitrag von Mark Gurman bei Bloomberg, der bisher aber keine Insiderinformationen enthält, äußerte sich Apple auch offiziell zu diesem Thema.

Apple erkennt das Problem an und bestätigt, dass es existiert, was gar nicht so oft vorkommt. Aber hält es noch klein, denn es ist von „einer kleinen Anzahl“ die Rede. Man tauscht die Geräte natürlich sofort bei Apple aus, da sowas ein Garantiefall ist.

Jetzt wird sich zeigen, ob das wirklich nur wenige Geräte sind oder ob das ein „Gate“ beim iPhone Duo wird. Eine Sache kann man heute aber auch sagen, denn es könnte auch ein Fehler bei der Produktion sein, denn die Geräte, bei denen es passiert, bei denen passiert es schnell, meistens sogar in den ersten 24 Stunden.

Angeblich ist die Ausfallrate bei Foxconn beim Apple iPhone Duo recht hoch, da müsste man bei einer zweiten Generation also vielleicht nochmal ans Innere ran.

Die Resonanz der ersten Nutzer auf das iPhone Duo war unglaublich positiv, und wir beobachten spannende Entwicklungen seitens der Entwickler, die ihre Apps zügig aktualisieren, um die Vorteile des einzigartigen Formfaktors zu nutzen. Uns ist ein Problem bekannt, das das innere Display bei einer kleinen Anzahl von iPhone Duo-Geräten betrifft. Sollten Nutzer Probleme mit dem Display ihres iPhone Duo haben, sollten sie sich an AppleCare wenden, um ein Ersatzgerät zu erhalten.

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