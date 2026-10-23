ASUS bringt neue Vivobooks: Ein Modell verspricht 30 Stunden Akkulaufzeit

Der Hersteller ASUS erweitert seine Vivobook-Serie um drei Notebooks mit Snapdragon X oder Intel Core zu Preisen ab 699 Euro.

Die neuen Vivobook S14 und S16 setzen auf Metallgehäuse, Displays im 16:10-Format und integrierte KI-Funktionen. Zwei Modelle nutzen Snapdragon-Prozessoren, während die dritte Variante mit einem Intel Core 7 der Serie 3 ausgestattet ist.

ASUS Vivobook S14 und S16: Ausstattung und Preise

Die Snapdragon-Varianten verfügen über eine NPU mit bis zu 45 TOPS Rechenleistung für lokale KI-Anwendungen und gehören zur Copilot+-PC-Kategorie. Das Intel-Modell bietet ebenfalls eine integrierte NPU und erreicht laut ASUS eine Gesamt-TDP von bis zu 30 Watt.

Modell Display und Leistung Weitere Daten und Preis ASUS Vivobook S14

S5408QA 14 Zoll, OLED oder IPS, 16:10

87 % Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis

Bis zu 100 % DCI-P3

Snapdragon X

Copilot+ PC, NPU mit 45 TOPS

Bis zu 30 W Gesamt-TDP

Wi-Fi 6E 1,28 kg, ab 14,9 mm

Bis zu 30 Std. Akkulaufzeit

Windows Hello, Microsoft Pluton

Metallgehäuse

699 Euro UVP

Zum ASUS-Shop ASUS Vivobook S16

S5608QA 16 Zoll, OLED oder IPS, 16:10

89 % Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis

Bis zu 100 % DCI-P3

Snapdragon X

Copilot+ PC, NPU mit 45 TOPS

Bis zu 30 W Gesamt-TDP

Wi-Fi 6E 1,60 kg, ab 14,9 mm

Bis zu 30 Std. Akkulaufzeit

Windows Hello, Microsoft Pluton

Metallgehäuse

Ab 719 Euro UVP

Demnächst verfügbar ASUS Vivobook S16

S5652MA 16 Zoll, IPS, 16:10

1.920 × 1.200 Pixel

30–144 Hz (variabel)

100 % sRGB

Intel Core 7 Serie 3

Bis zu 6 Kerne, 4,8 GHz

Bis zu 30 W Gesamt-TDP

Wi-Fi 6 Bis zu 16 GB LPDDR5X RAM

Bis zu 512 GB PCIe-4.0-SSD

52,5-Wh-Akku, über 15 Std. Laufzeit

1,50 kg, 15,8 mm

180°-Scharnier, Metallgehäuse

Ab 999 Euro UVP

Zum ASUS-Shop

Das Intel-Modell bietet ein IPS-Display mit 1.920 × 1.200 Pixeln, vollständiger sRGB-Abdeckung und variabler Bildwiederholrate zwischen 30 und 144 Hz. Ein 180-Grad-Scharnier gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Bei der Akkulaufzeit nennt ASUS für die Snapdragon-Modelle bis zu 30 Stunden, für die Intel-Version über 15 Stunden. Per Schnellladung sollen innerhalb von 49 Minuten bis zu 60 Prozent Akkustand erreicht werden. Die tatsächliche Laufzeit hängt von der Nutzung ab.

Alle Modelle besitzen jeweils zwei USB-C- und USB-A-Anschlüsse, HDMI 2.1 sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss. Die Snapdragon-Versionen bieten außerdem eine FHD-Infrarotkamera mit Windows Hello und Microsoft Pluton.

Für berechtigte Käufer der Snapdragon-Geräte gibt es in unterstützten Märkten drei Monate Google AI Pro mit 5 TB Cloud-Speicher.

Das Vivobook S14 und die Intel-Version des S16 sind ab sofort in Deutschland und Österreich erhältlich. Das Snapdragon-basierte S16 folgt demnächst.

Interessant ist vor allem die Wahl zwischen den Plattformen. Wer möglichst lange Akkulaufzeiten sucht, dürfte eher zu Snapdragon tendieren. Das Intel-Modell bietet dagegen ein konkret spezifiziertes 144-Hz-Display. Bei der Kaufentscheidung lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die jeweiligen Ausstattungsmerkmale.

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